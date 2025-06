A- A+

TELEVISÃO Felipeh Campos deixa o SBT e assina contrato com a Band para o "Melhor da Tarde" Apresentador e jornalista já protagonizou bate-boca ao vivo com delegada em programa da antiga emissora

Felipeh Campos é o mais novo contratado da Band. Após rumores nas últimas semanas, a emissora oficializou a contratação do comunicador, que deixou recentemente o SBT.

O jornalista e apresentador vai fazer parte da nova equipe do “Melhor da Tarde”, que passou por mudanças após a saída da apresentadora Catia Fonseca em junho deste ano.

A informação é do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia. De acordo com o jornalista, o comunicador deve estrear no vespertino na segunda semana de julho.



Pâmela Lucciola, que assumiu o comando de “Melhor da Tarde” de forma interina, deve seguir na apresentação do programa. Segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, Gaby Cabrini é outro nome que a Band pretende levar do SBT.

No SBT, Felipeh Campos integrava os programas “Primeiro Impacto” e “Alô, Você”, ao lado de Luiz Bacci. Pouco antes de sua saída da emissora, o comunicador protagonizou um bate-boca ao vivo com a delegada Raquel Gallinati no “Alô, Você”.



