Crime Feminicídio de eliza Samudio foi contado em séries de TV; relembre o caso Documentários e séries revisitariam o crime ocorrido em 2010 sob perspectivas que vão do olhar da vítima à investigação policial

A localização do passaporte de Eliza Samudio em Portugal trouxe novamente à tona um dos crimes de maior repercussão da história recente do país. Ao longo dos últimos anos, séries e documentários lançados na TV e no streaming revisitaram o caso sob diferentes perspectivas, reconstruindo os fatos, a investigação policial e o julgamento dos envolvidos.

Entre as produções mais recentes está o documentário “A Vítima Invisível: O Caso Eliza Samudio”, lançado pela Netflix em 2024. O longa se diferencia por adotar um ponto de vista centrado na trajetória de Eliza, buscando reconstruir sua história a partir de materiais pessoais inéditos, como áudios, mensagens e arquivos encontrados em seu computador.

A produção revisita o relacionamento com o então goleiro Bruno Fernandes, os conflitos que antecederam o crime e os episódios que levaram ao desaparecimento da jovem. O documentário também acompanha o avanço das investigações e detalha o processo que resultou na condenação de Bruno e de outros réus envolvidos no caso.

Além da reconstituição dos fatos, a obra se dedica a revisitar a cobertura jornalística realizada à época, contextualizando o tratamento dado à vítima e a forma como sua imagem foi construída no noticiário. O filme organiza os acontecimentos de maneira cronológica, cruzando depoimentos, documentos e registros pessoais para reconstruir o período que antecedeu o crime e seus desdobramentos.

O caso também foi abordado pela série “Investigação Criminal”, disponível no Amazon Prime Video e na Apple TV. Na produção, o feminicídio de Eliza Samudio é tema de um episódio da primeira temporada, que aposta em uma abordagem técnica e procedural.

A narrativa se concentra no trabalho da perícia, nas diligências conduzidas pela Polícia Civil e nas etapas da investigação que permitiram reunir provas mesmo sem a localização do corpo da vítima. O episódio detalha laudos, depoimentos e contradições apresentadas ao longo do inquérito, oferecendo uma visão mais objetiva do processo investigativo.

Outra produção que retomou o crime foi o especial do “Linha Direta”, exibido em 2023, marcando o retorno do programa à grade da TV Globo. O episódio dedicado ao caso utilizou simulações para reconstituir os acontecimentos, além de entrevistas com investigadores e autoridades envolvidas na apuração. A edição recapitulou o desaparecimento de Eliza, as suspeitas iniciais, o avanço das investigações e o julgamento dos réus, relembrando o impacto do crime à época. O especial está disponível no Globoplay.

O feminicídio de Eliza Samudio ocorreu em junho de 2010 e envolveu o então goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, condenado em 2013 a mais de 20 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Outros envolvidos também foram condenados. Mesmo após o encerramento dos processos judiciais, o caso seguiu presente no debate público, tanto pelo perfil dos acusados quanto pelas circunstâncias do crime e pela ausência do corpo da vítima.

