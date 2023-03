A- A+

STREAMING "Feminino plural" (1976), filme de Vera Figueiredo, entra no catálogo do Itaú Cultural Play O enredo gira em torno de um grupo de mulheres com motocicletas e é pioneiro em abordar femismo no cinema brasileiro

Nesta sexta-feira (31) o filme "Feminino plural" (1976), da compositora Vera de Figueiredo, entra no catálogo da Itaú Cultural Play, plataform de streaming de cinema gratuita. O longa foi realizado durante a ditadura militar e coloca em cena temas feministas pertinentes no o Brasil na década de 1970.

No enredo, um grupo de mulheres sai dirigindo motocicletas pela Via Dutra, no Rio de Janeiro, rumo à Baixada Fluminense. Passam por zonas populares da cidade de Belford Roxo até chegar a uma casa no meio do mato, onde se reúnem a outras mulheres e crianças, em uma alegre comunidade. Lá, desfrutam de um banquete regado a feijoada, em clima de ritual e festa.

Outro filme ingressando no mesmo dia no catálogo é o "Waldemar Cordeiro - Fantasia exata" (2021) de Analivia Cordeiro. Que trata sobre o paisagista e urbanista Waldemar Cordeiro (1925-1973), explorador das correntes artísticas do concretismo e da arte digital. Tratando dos seus 63 anos de existência desde desde a infância passada na Itália, onde nasceu em 1925, até sua morte.

