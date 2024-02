"Feminismo seletivo", dispara Yasmin Brunet após grupo debater sobre confusão entre Juninho e Alane

A- A+

"Feminismo seletivo", essa foi uma frase citada pela modelo Yasmin Brunet em bate-papo com Wanessa Camargo e outros brothers no BBB24, nesta segunda-feira (5). Os participantes conversavam sobre a confusão do último domingo (4) e a cantora citou que "o grupo das fadas" rebatou Juninho após ele subir o tom de voz com Alane.

Após a fala de Yasmin Brunet sobre o "feminismo seletivo", Wanessa Camargo seguiu: "Quando Juninho só levantou a voz, só levantou o tom, não foi nem desrespeitoso, ele levantou o tom de voz, o Alegrete levantou machão e todo mundo foi para cima do menino".

"O Davi falando aqui o 'psiu, cala a boca e eu falo do jeito que eu quiser' ninguém se mexeu. Psiu é cala a boca", completou Wanessa. Em seguida, Yasmin Brunet xingou o motorista de aplicativo "Chato do c******!".

Yasmin também analisou que todo mundo da casa estaria cancelado e foi rebatida pela amiga Wanessa Camargo. "Eu estou muito coerente. Desculpa! Bem sensata e bem coerente".

