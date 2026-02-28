A- A+

SAÚDE Feminização vocal: entenda o que é a Glotoplastia de Wendler, procedimento feito pela ex-BBB Ariadna Estudos feitos com pacientes que se submeteram à técnica relataram uma percepção de melhora na qualidade de vida

Ariadna Arantes, participante do BBB 11, mostrou como está a voz 50 dias após se submeter a uma cirurgia de feminização vocal, conhecida como glotoplastia de Wendler. O vídeo foi publicado nas redes sociais pela médica responsável pelo procedimento, Beatriz Serraglio Narciso.

"Ariadna Arantes carrega na voz muito mais do que som; carrega história, coragem e identidade. Este antes e depois mostra uma fase importante do processo, mas a voz ainda seguirá mudando. A cicatrização costuma levar, em média, até seis meses, período essencial para que os resultados se consolidem com segurança e naturalidade”, escreveu.

Estudos feitos com pacientes que se submeteram à técnica relataram uma percepção de melhora na qualidade de vida.

Como é a cirurgia?

Chamada de glotoplastia de Wendler, ela também pode ser conhecida como agudização da voz. A influenciadora, Maya Massa fera, por exemplo, fez a mesma cirurgia em meados de 2024. Ela é indicada para mulheres trans, assim como para mulheres que fazem uso de hormônios ou anabolizantes que podem engrossar a voz.





O procedimento é realizado com a sutura da parte anterior das pregas vocais, diminuindo a área de vibração. Com isso a voz fica mais aguda e feminina. Especialistas afirmam que é realizada com anestesia geral e por via intraoral, ou seja, não deixa cicatriz no pescoço.

É necessário ficar um tempo sem falar para ajudar na recuperação até que os pontos caiam de forma natural — de 10 a 15 dias total, sem mesmo poder sussurrar.

A adaptação pós-cirurgia também exige terapia específica com acompanhamento de fonoaudiólogo. No início, é comum apresentar rouquidão e voz fraca.

Confira o vídeo de Ariadna:

