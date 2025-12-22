A- A+

ARTESANATO E MÚSICA Adilson Ramos e o Conde são atrações da Fenahall em janeiro; veja programação 23ª Fenahall 2026 começa no próximo dia 9 de janeiro no Classic Hall

Adilson Ramos, Geraldinho Lins e Conde são alguns dos nomes que compõem a programação musical da 23ª edição da Feira de Artesanato do Classic Hall, Fenahall - marcada para iniciar no próximo dia 9 de janeiro.



Com ingressos a partir de R$ 10, a feira terá funcionamento das 14h às 21h, entre os dias 9 e 18 de janeiro, e terá mais de 250 estandes e expositores do Brasil e exterior.





Além dos nomes já citados, apresentam-se ainda no palco musical da feira a banda Disco, Sassarico, Ginga & Malícia, Labaredas, The Rossi, Los Cubanos, Paixão Legião e Macfly.

Para os pequenos

No sábado 17 de janeiro, a Fenahall traz para o público infantil programação com a Banda Lelê.



No mesmo dia, os 'grandes' podem curtir no palco show de Lucas Mamede. Já quem encerra a edição 2026 da feira é a Bateria Auê.



PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira, 9

Adilson Ramos



Sábado, 10

Disco



Domingo, 11

Sassarico e Ginga & Malícia



Segunda-feira, 12

Labaredas



Terça-feira, 13

The Rossi

Los Cubanos



Quarta-feira, 14

Geraldinho Lins



Quinta-feira, 15

Conde Só Brega



Sexta-feira, 16

Paixão Legião

Macfly



Sábado, 17

Banda Lelê

Lucas Mamede



Domingo, 18

Bateria Auê



SERVIÇO

Fenahall - Feira de Artesanato do Classic Hall

Quando: de 9 a 18 de janeiro

Onde: Classic Hall

Ingressos a partir de R$ 10

Informações: @fenahall.pe

