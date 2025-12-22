Adilson Ramos e o Conde são atrações da Fenahall em janeiro; veja programação
23ª Fenahall 2026 começa no próximo dia 9 de janeiro no Classic Hall
Adilson Ramos, Geraldinho Lins e Conde são alguns dos nomes que compõem a programação musical da 23ª edição da Feira de Artesanato do Classic Hall, Fenahall - marcada para iniciar no próximo dia 9 de janeiro.
Com ingressos a partir de R$ 10, a feira terá funcionamento das 14h às 21h, entre os dias 9 e 18 de janeiro, e terá mais de 250 estandes e expositores do Brasil e exterior.
Além dos nomes já citados, apresentam-se ainda no palco musical da feira a banda Disco, Sassarico, Ginga & Malícia, Labaredas, The Rossi, Los Cubanos, Paixão Legião e Macfly.
Para os pequenos
No sábado 17 de janeiro, a Fenahall traz para o público infantil programação com a Banda Lelê.
No mesmo dia, os 'grandes' podem curtir no palco show de Lucas Mamede. Já quem encerra a edição 2026 da feira é a Bateria Auê.
PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira, 9
Adilson Ramos
Sábado, 10
Disco
Domingo, 11
Sassarico e Ginga & Malícia
Segunda-feira, 12
Labaredas
Terça-feira, 13
The Rossi
Los Cubanos
Quarta-feira, 14
Geraldinho Lins
Quinta-feira, 15
Conde Só Brega
Sexta-feira, 16
Paixão Legião
Macfly
Sábado, 17
Banda Lelê
Lucas Mamede
Domingo, 18
Bateria Auê
SERVIÇO
Fenahall - Feira de Artesanato do Classic Hall
Quando: de 9 a 18 de janeiro
Onde: Classic Hall
Ingressos a partir de R$ 10
Informações: @fenahall.pe