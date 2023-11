Fenearte abre inscrições para artesãos e expositores que desejam participar da edição 2024

A- A+

Foram abertas nesta terça-feira (14) e seguem até o dia 13 de dezembro, as inscrições para artesãos e expositores que desejam participar da 24ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte). O processo deve ser feito no site do evento.



Em 2024, o evento vai acontecer de 3 a 14 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



As inscrições são para os seguintes setores:

- Individual Pernambuco, destinado a artesãos pernambucanos;

- Prefeituras, restrito aos municípios pernambucanos;

- Estados pessoa física;

- Estados pessoa jurídica;

- Internacional;

- Sebrae;

- Associações/cooperativas;

- Redes solidárias;

- Alimentação pessoa física;

- Alimentação pessoa jurídica.



A Fenearte é realizada pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), por meio da sua Diretoria-Geral de Promoção da Economia Criativa, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco.



“A feira representa geração de renda, preservação da cultura e nossas tradições, diversificação econômica, movimentação turística e fomento ao empreendedorismo", afirmou o diretor-presidente da Adepe, André Teixeira Filho.

“Com as inscrições, nós damos o pontapé para a 24ª edição, que, sem dúvida, será tão potente e vibrante quanto ficou marcada a última. A Fenearte que passou nos deixou uma boa sensação de missão cumprida, mas sobretudo a certeza de que temos muita coisa legal ainda por fazer", disse a diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe, Camila Bandeira.



Fenearte 2023

A última edição da Fenearte foi realizada de 5 a 16 de julho deste ano. Cerca de 315 mil pessoas circularam no Centro de Convenções, número recorde, assim como o do impacto econômico, que foi de R$ 52 milhões. Ao todo, 2,5 mil postos de trabalho foram gerados nos 12 dias de feira.



De acordo com dados levantados pelo Setor de Estudos e Pesquisas (SEP) da Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco/Empetur, 97% dos artesãos entrevistados aprovaram a 23ª edição.



Entre os frequentadores, o índice de aprovação foi de 95%. Já a diversidade do artesanato foi considerada ótima ou boa por 97,5% dos visitantes.

Veja também

MUSICA Cantora gospel quase é expulsa de voo por se recusar a parar de cantar; vídeo