Fenearte anuncia desfile de moda com criatividade artersanal; confira a programação

A 23ª edição da Fenearte abre espaço para a produção de moda autoral pernambucana no projeto Passarela Fenearte, que vai levar para o Centro de Convenções de Pernambuco oito dias de desfiles sintonizados ao tema deste ano: “Loiceiros de Pernambuco - Arte da Terra, Poesia das Mãos". Trabalhos com barro, umbuzeiro, búzios, coco, algodão e rami serão destaques nos desfiles, que vão acontecer de sábado a sábado, entre os dias 8 e 15 de julho, sendo dois por dia, às 18h e às 20h.

Com curadoria e coordenação da produtora Tatty Queiroz e da produtora de moda e artista plástica Andrea Tom, a Passarela Fenearte vai ter programação inaugural no primeiro sábado da feira, dia 8/7. A partir das 19h, a Loja de Moda Autoral de Pernambuco - Mape vai apresentar peças em tons de barro cru e suas nuances, produzidas por algumas das 86 marcas que a compõem.

"É nossa premissa trazer algum elemento artesanal nos looks. Nosso objetivo é valorizar a produção local, fazer essa cadeia girar e mostrar como a experiência é enriquecida com a inserção do artesanato na moda", explica Andréa Tom.

Passarela Fenearte

Neste ano, o projeto traz como estilista convidada Babi Jácome. A pernambucana se vale de processos artesanais como um fazer artístico de cura. Ao trabalhar em seu acervo pessoal de roupas, usando técnicas de upcycling, Babi transmuta peças antigas em histórias sobre tabus, traumas, prazeres e vivências das ‘mulheridades’. Ela mostrará suas criações no segundo dia de desfiles (9/7, domingo), às 20h, após o desfile das Quilombolas de Conceição das Crioulas (Salgueiro- PE).

Trabalhos sociais e jovens talentos em formação nos cursos de moda de instituições pernambucanas completam a grade da Passarela Fenearte, que, além de pensar o atravessamento da arte na moda, tem o propósito de fomentar a Economia Criativa e abrir espaço para jovens profissionais

Ao longo da semana, também serão desfiladas pela passarela peças desenvolvidas por estudantes de moda da UFPE CAA, UNIFBV, Unifavip, Senai Caruaru, Senai Paulista, Faculdade Senac Recife e Caruaru, GRAU Profissionalizante; além da comunidade Quilombola de São Lourenço (Goiana-PE) e de projetos ligados à Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco: Arte da Terra, Mestra Lalá, Ceame, Café com Arte, Mulheres Quilombar e Centro Mangue.

Serão 8 dias de desfiles sintonizados ao tema “Loiceiros de Pernambuco - Arte da Terra, Poesia das Mãos" | Foto: José Britto

23ª Fenearte

A maior feira de artesanato da América Latina vai se instalar no Centro de Convenções de Pernambuco, de 5 a 16 de julho, com investimento de R$ 8 milhões e expectativa de movimentação financeira superior a R$ 40 milhões. Mais de 5 mil expositores, entre artesãos de Pernambuco, de todo o Brasil e de diversos países, vão ocupar cerca de 25 mil metros quadrados do pavilhão do Cecon-PE.



São esperadas 300 mil pessoas. A Fenearte é uma realização do Governo do Estado de Pernambuco por meio da Agência de Desenvolvimento de Pernambuco (Adepe) / Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (Sdec); da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur) / Secretaria Estadual de Turismo; e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) / Secretaria Estadual de Cultura (Secult).

Passarela Fenearte | Foto: José Britto

Programação – Passarela Fenearte

Sábado (08/07)

19h - Loja de Moda Autoral de Pernambuco - MAPE

Domingo (09/07)

18h - Quilombolas de Conceição das Crioulas (Salgueiro - PE)

20h - Babi Jácome

Segunda-feira (10/07)

18h - Unifavip

20h - GRAUP Profissionalizante

Terça-feira (11/07)

18h - UNIFBV

20h - Senai Caruaru

Quarta-feira (12/07)

18h - UFPE CAA

20h - Senai Paulista

Quinta-feira (13/07)

18h - Secretaria da Mulher de Pernambuco apresenta Ceame, com acessórios Café com Arte/Centro Mangue

20h - Secretaria da Mulher de Pernambuco apresenta Mestra Lalá, com acessórios Café com Arte/Centro Mangue

Sexta-feira (14/07)

18h - Secretaria da Mulher de Pernambuco apresenta Arte da Terra, com acessórios Café com Arte e Mulheres Quilombar

20h - Faculdade Senac Recife

Sábado (15/07)

18h - Faculdade Senac Caruaru

20h - Quilombolas de São Lourenço

Serviço

Passarela Fenearte

Quando: 8 a 15 de julho

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco

Horário: 19h (abertura); demais dias, às 18h e às 20h

Acesso: livre para quem estiver na Fenearte

