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ARTESANATO Fenearte celebra mestres do couro e amplia projeção internacional em sua 26ª edição Maior feira de artesanato da América Latina acontece de 8 a 19 de julho, em Olinda, reunindo mais de 5 mil expositores e destacando a tradição dos seleiros pernambucanos

A 26ª edição da Fenearte ocupará o Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, entre os dias 8 e 19 de julho, reforçando seu papel como principal vitrine do artesanato latino-americano.

Neste ano, a feira homenageia os profissionais que transformam o couro em arte, utilidade e expressão cultural, adotando como tema “Seleiros de Pernambuco: Ofício que Transforma”.

Com expectativa de reunir mais de 5 mil artesãos, artistas populares, empreendedores e expositores distribuídos em cerca de 700 espaços comerciais, o evento contará com investimento de R$ 16 milhões, o maior de sua história.

A feira é promovida pelo Governo de Pernambuco, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), e vem ampliando seus números de público e negócios. Na edição anterior, a movimentação econômica alcançou R$ 163 milhões, atraindo aproximadamente 340 mil visitantes.

Segundo a diretora-presidente interina da Adepe, Roberta Andrade, a ampliação dos investimentos acompanha a importância econômica e cultural conquistada pela Fenearte ao longo dos anos.

“Queremos ampliar oportunidades, atrair ainda mais visitantes e consolidar a feira e nosso Estado como referência nacional e internacional na valorização do artesanato e da cultura como vetores de desenvolvimento”, afirma.

A diretora-executiva da Fenearte, Camila Bandeira, destaca que a estratégia recente tem buscado fortalecer a feira não apenas como espaço de comercialização, mas também como polo de economia criativa.

“Nos últimos três anos, a gente vem trabalhando para fortalecer a Fenearte enquanto a feira relevante que ela é (...) e consolidá-la enquanto um grande evento de economia criativa”, diz.

A busca por maior alcance fora de Pernambuco também ganha força nesta edição. Pela primeira vez, o evento receberá um grupo de dez compradores internacionais em ação realizada em parceria com a ApexBrasil.

A iniciativa soma-se ao trabalho de divulgação nacional que, desde 2024, inclui a participação de jornalistas, influenciadores e formadores de opinião convidados.

Couro como patrimônio cultural

A temática escolhida para 2026 presta tributo a uma tradição profundamente ligada à identidade nordestina. O couro, utilizado há séculos em vestimentas, utensílios e acessórios, será o eixo central da programação e das homenagens.

Entre os nomes reverenciados estão o artesão Zé Venceslau, ligado ao Ciclo do Couro de Exu; Irineu do Mestre, de Salgueiro, conhecido pelos “bonéus” adotados pelo cantor João Gomes; e Fafá Belém, de Petrolândia, pioneira na utilização artesanal do couro de tilápia.

A feira também destaca a produção de Cachoeirinha, referência nacional na fabricação de selas e arreios, além da presença do couro na moda autoral pernambucana.

Estrutura renovada e novos espaços

A área de entrada da feira manterá o modelo implantado recentemente, com ampliação da bilheteria e sistemas de autoatendimento.

O espaço também abrigará o Espaço Janete Costa, dedicado ao diálogo entre artesanato, arquitetura e design, além das Conversas Instigantes, ciclo de debates e lançamentos literários.

O público encontrará ainda a segunda edição do Salão Pernambuco Faz Design e mostras já tradicionais, como o Salão de Arte Popular Ana Holanda, o Salão de Artes Sustentáveis e o Salão de Arte Popular Religiosa. Os visitantes poderão escolher suas obras favoritas, que concorrerão ao prêmio de Aclamação Popular.

Na Alameda dos Mestres, uma das áreas mais prestigiadas da Fenearte, a principal novidade será a presença da Mestra Francisca Xukuru, referência na renda renascença e integrante do povo Xukuru, de Pesqueira. Aos 80 anos, ela passa a integrar oficialmente o grupo de mestres homenageados pelo evento.

Cultura, inclusão e circulação criativa

Além da comercialização de peças artesanais, a programação inclui oficinas, desfiles de moda, aulas-show de gastronomia e uma exposição dedicada aos participantes do Programa Pernambuco Artesão em Exposição, iniciativa voltada à capacitação e profissionalização do setor.

A feira também promoverá concursos voltados a estudantes e profissionais das áreas de design, arquitetura e moda, incentivando a criação de projetos autorais e sustentáveis.

As ações de acessibilidade serão ampliadas, com visitas guiadas adaptadas para pessoas com deficiência visual, público surdo e visitantes neurodivergentes. Haverá intérpretes de Libras em diferentes atividades e disponibilidade de cadeiras de rodas para pessoas com mobilidade reduzida.

A programação musical ocupará a Praça de Alimentação com mais de 70 atrações, reunindo manifestações da cultura popular e artistas da cena contemporânea, em sintonia com o Festival Pernambuco Meu País.

Pelo quarto ano consecutivo, o Circuito Fenearte levará atividades para além dos limites do Centro de Convenções, promovendo roteiros por ateliês, centros culturais e espaços criativos da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste.

Os ingressos já estão disponíveis para compra antecipada, com valores entre R$ 6 e R$ 16, conforme o dia da visita e a modalidade de entrada. Para facilitar o acesso, o evento contará novamente com linhas gratuitas de traslado partindo de cinco shoppings da Região Metropolitana do Recife.

SERVIÇO

26ª Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato

Quando: 8 a 19 de julho de 2026

Onde: Pernambuco Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: de R$ 6 a R$ 16, à venda no Evenyx, nos shoppings Recife e Tacaruna e nas unidades das lojas do Artesanato de Pernambuco no Edifício Palazzo Itália (Bairro do Recife)

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