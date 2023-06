Fenearte chega à sua 23ª edição em julho; confira as novidades da feira de artesanato

A- A+

Com o tema "Loiceiros de Pernambuco - Arte da Terra, Poesia das Mãos", a Fenearte chega à sua 23ª edição. A maior feira de artesanato da América Latina vai se instalar no Centro de Convenções de Pernambuco, com programação dos dias 5 a 16 de julho.

Mais de 5 mil expositores - entre artesãos de Pernambuco, de todo o Brasil e de diversos países - vão ocupar cerca de 25 mil metros quadrados do pavilhão. São esperadas 300 mil pessoas. Com investimento de R$ 8 milhões, a expectativa de movimentação financeira é superior a R$ 40 milhões.

A Feira Nacional de Negócios do Artesanato é uma iniciativa de valorização dos artesãos enquanto fazedores de cultura e agentes produtivos da economia. Como política pública do Estado, sua realização celebra saberes perpetuados por gerações e provoca um positivo impacto socioeconômico, representando um impulso na renda anual dos expositores.

"A ideia, nesta nova gestão, é fortalecer os espaços e as ações já consolidadas, mas também ressignificar e trazer algumas inovações", afirma Camila Bandeira, diretora-executiva da 23ª Fenearte.

Exposições, Palestras e Oficinas

No mezanino, a exposição "As Loiceiras de Tacaratu - A Arte Milenar das Mulheres do Meu Sertão", com fotografias de Ana Araujo, apresentará a tradição da loiça no município pernambucano, um saber difundido pelo povo Pankararu. As loiças terão destaque também no Espaço Janete Costa.

A programação conta ainda com o Palco Cultura Popular e o Palco Alternativo, com shows diariamente; a Passarela Fenearte, com desfiles de moda; e as Oficinas Fenearte, com aulas de técnicas em cerâmica, como a fabricação de utilitários, técnicas têxteis como macramê e renascença, e técnicas de reaproveitamento de materiais, como bordado com sacolas plásticas e produção de instrumentos percussivos a partir de sucata.

Assim como nas edições anteriores, a 23ª Fenearte contabiliza mais de 30 setores. No maior, dedicado a artesãos pernambucanos, são 305 estandes. Outros 68 expositores pernambucanos vão ocupar o estande do Sebrae-PE.

Também participam os Sebraes do Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Espírito Santo. A feira terá estandes de oito etnias indigenas, 73 municípios pernambucanos, 40 associações, todos os estados brasileiros e 27 países.

Circuito Fenearte

Com o objetivo de expandir a feira para além dos limites do Centro de Convenções, e de colocar o artesanato num diálogo ainda maior com as artes visuais, o design e a gastronomia, o Circuito Fenearte vai intensificar e ampliar a experiência dos pernambucanos e turistas. Esta edição inédita acontecerá em parceria com cerca de 50 galerias, museus e restaurantes do Recife e de Olinda.

Nas artes visuais, destaque para a Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco (ART-PE), iniciativa do arquiteto Diogo Viana, que se antecipa e realiza sua segunda edição de 11 a 15 de julho, no Cais do Sertão. O evento contará com 30 galerias de arte e artistas urbanos, além de programação de palestras e rodas de conversas com nomes como Cris Rosenbaum, Juliana Notari e Daniela Falcão.

No universo do design, o Museu Cais do Sertão acolherá a exposição "Sertão sobre Sertão", do designer de mobiliário Fábio Melo. O salão principal do Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa estará com a mostra "Tapeçaria Timbi: Bordando as Obras do Mestre J. Borges".

Já a Design Week (DW), mais importante feira do segmento no Brasil, que acontece em São Paulo, vai estabelecer uma ponte com Pernambuco, ao realizar uma ativação no Edifício Pernambuco, no bairro de Santo Antônio.

Na gastronomia, em parceria com o Instituto César Santos, que assina a Cozinha Fenearte, 10 restaurantes farão parte do Circuito Fenearte, com cardápio especial. São eles: Altar Cozinha Ancestral; Bar do Cabo; Cá-Já; Cais Rooftop; Chica Pitanga; Oficina do Sabor; Moendo na Laje; Retetéu Comida Honesta; São Pedro; Vieira.

Cozinha Fenearte

A gastronomia ganha maior espaço nesta edição, com curadoria e realização do Instituto Cesar Santos. A Cozinha Fenearte, no mezanino do pavilhão, seguirá com 16 aulas demonstrativas, que acontecem de quarta a domingo, com uma novidade: ao final de cada uma, dois espectadores serão sorteados para degustar o prato elaborado pelo chef convidado.

Além disso, a receita estará disponível no cardápio do restaurante Pernambuco à Mesa, que estreia neste ano, de quinta a domingo. O menu é assinado pelo chef Cesar Santos, com sobremesas da associação Assucar e a participação do confeiteiro Negro Brownie, além de harmonização guiada pelo sommelier Angelo Miranda.

Loiceiros de Pernambuco

O tema deste ano faz um resgate histórico da arte feita com barro. Todo o artesanato brasileiro em cerâmica tem sua origem nas peças utilitárias produzidas desde os povos originários, tendo como objeto principal as panelas. Ao homenagear os loiceiros, a Fenearte toca na ancestralidade de um ofício preservado por loiceiros em todo o território pernambucano.

