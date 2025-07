A- A+

Música Fenearte divulga mais de 70 atrações com Ave Sangria, Devotos, João do Pife, Sagrama, entre outros Palco Pernambuco Meu País reúne artistas de 23 municípios pernambucanos e um estado do Nordeste, de 9 a 20 de julho, no Centro de Convenções

A Fenearte, em sua 25ª edição, será palco para grupos e artistas da cultura popular e da cena musical contemporânea de Pernambuco, com programação durante toda a feira, que vai acontecer de 9 a 20 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.



O "Palco Pernambuco Meu País" na Fenearte, promovido pela Fundação do Patrimônio Histórico de Pernambuco (Fundarpe), da Secretaria de Cultura de Pernambuco, vai receber mais de 70 atrações, de 23 municípios pernambucanos, abrangendo diferentes territórios do Estado.



São artistas e grupos do Recife, Olinda, Paulista, Cabo de Santo Agostinho e Igarassu (RMR); Nazaré da Mata, Goiana, Aliança, Paudalho, Vicência e Lagoa de Itaenga (Zona da Mata Norte); Caruaru, Bezerros, Gravatá, Garanhuns, Belo Jardim, Águas Belas, Limoeiro e Arcoverde (Agreste); Serra Talhada, Serrita, São José do Egito e Santa Maria da Boa Vista (Sertão).

Todos os dias, vão se apresentar no Palco Pernambuco Meu País na Fenearte, pelo menos, quatro artistas e grupos da cultura popular e duas atrações da cena musical independente e contemporânea.



Considerando os ritmos mais frequentes, “A Feira das Feiras”, tema da Fenearte deste ano, será uma grande festa ao som de xaxado, maracatu, coco, rock, afoxé, reisado, samba, ciranda, pop, instrumental, forró e baião. As apresentações começam às 15h e vão até por volta das 21h.

Na programação de cultura popular estão o Cavalo Marinho Mestre Batista (Aliança) e a Banda Musical Curica (Goiana), ambos Patrimônios Vivos de Pernambuco, e a Nação do Maracatu Porto Rico, do Recife, homenageando Mãe Elda.



São também destaques: João do Pife (Caruaru), Samba de Coco Irmãs Lopes (Arcoverde), Coco Fulô do Barro (Arcoverde), Banda de Pífano Santa Luzia (Arcoverde), Benedito da Macuca e Banda (Olinda), Zé Barreto de Assis (Bezerros) e Coco de Mulheres (Olinda).

A música autoral independente será representada por Ave Sangria, Devotos, Banda de Pau e Corda, todas do Recife, e Diablo Angel, de Caruaru. Da nova cena, muitas mulheres protagonistas, como Una Martins, Gabi do Carmo, ambas do Recife, e Siba Puri, de Olinda, todas das culturas preta e indígena.



Ainda do Recife, Bruna Alimonda, Laura Simões e Natascha Falcão são nomes que fortalecem a presença feminina entre as atrações. O cantor baiano Xangai, que fecha a programação, é a única atração de fora do Estado.

Fenerarte 25 Anos

Política pública que já marcou a história do artesanato brasileiro e que continua vibrante e aguardada por mestres, artesãos e toda a gente que reverencia a cultura popular, a Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato chega à 25ª edição envolta por uma atmosfera de festa.



Neste ano, a Maior Feira de Artesanato da América Latina fará uma celebração à própria memória, com o tema “A Feira das Feiras”. Será de 09 a 20 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

Ao mesmo tempo em que valoriza a própria história, a 25ª Fenearte fará a sua comemoração evocando as feiras livres de todo o Estado.



Foram nelas onde primeiro os artesãos puderam mostrar as suas artes e delas sobreviverem, como os mestres do barro em Caruaru, os loiceiros e os seus utilitários; os artesãos da cestaria em palha, do vestuário em couro e dos brinquedos de madeira e de pano; as rendeiras que resistem na Feira da Renascença de Pesqueira.

Realizada pelo Governo do Estado por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco — Adepe, a 25ª Fenearte já está com ingressos à venda pelos sites da Fenearte e Adepe e em pontos físicos.

Confira a programação musical da Fenearte:

09/07 (quarta-feira)

15h - Daniel Olímpio e Djair Olímpio (Gravatá)

16h - Banda de Pífano Santa Luzia (Arcoverde)

17h - Maracatu de Baque Solto Leão Coroado (Lagoa de Itaenga)

18h - Coco Fulô da Mata (Olinda)

19h - Siba Puri (Olinda)

20h30 - Banda Ticuqueiros (Nazaré da Mata)

10/07 (quinta-feira)

15h - Coral Aboios de Serrita (Serrita)

16h - Boi Cara Preta (Limoeiro)

17h - Afoxé Aganjú Asé Obà (Paulista)

18h - Samba de Coco Fulô do Barro (Arcoverde)

19h - Diablo Angel (Caruaru)

20h30 - Devotos (Recife)

11/07 (sexta-feira)

15h - Grupo Cultural Raízes do Cangaço (Recife)

16h - Grupo Cultural Indígena Fetxha (Cabo de Santo Agostinho)

17h - Mestre Josivaldo Caboclo (Lagoa de Itaenga)

18h - Samba de Coco Irmãs Lopes (Arcoverde)

19h - Laura Simões (Recife)

20h30 - Natascha Falcão (Recife)

12/07 (sábado)

15h - Adeilto Oliveira e Zé Carlos do Pajeú (Garanhuns)

16h - Reisado de Maria Jacinta (Santa Maria da Boa Vista)

17h - Grupo de Matrizes Africanas Obá Aiye (Arcoverde)

18h - Coco de Mulheres (Olinda)

19h - Colibri Brasi (Caruaru)

20h30 - Gabi do Carmo (Recife)

13/07 (domingo)

14h - Pecinho Amorim

15h - Grupo Piaxaxá - Canto e Dança Cultural

15h20 - Boi Mimoso da Bomba do Hemetério (Recife)

16h - Nininha do Coco (Olinda)

17h - Ciranda Praieira Pernambucana (Cabo de Santo Agostinho)

18h - Banda de Pífano Fulni-ô (Águas Belas)

19h - Bruna Alimonda (Recife)

20h30 - Cláudio Rabeca (Recife)

14/07 (segunda-feira)

15h - Tribo Indígena Tapirapé (Recife)

16h - Cavalo Marinho Mestre Batista (Patrimônio Vivo de Pernambuco - Aliança)

17h - Banda Musical Curica (Patrimônio Vivo de Pernambuco - Goiana)

18h - Mestre Alberone Rabequeiro (Arcoverde)

19h - Rivotril (Caruaru)

20h30 - Tonino Arcoverde (Arcoverde)

15/07 (terça-feira)

15h - Boi Maracá (Igarassu)

16h - Zeca Cirandeiro (Paudalho)

17h - Coco de Dona Olga (Igarassu)

18h - Mazinho de Arcoverde (Arcoverde)

19h - João do Pife e Banda Dois Irmãos (Caruaru)

20h30 - Sagrama (Recife)

16/07 (quarta-feira)

15h - Nação do Maracatu Porto Rico (Recife - homenagem a Mãe Elda)

16h - Ciranda Popular da Fortaleza (Goiana)

17h - Benedito da Macuca e Banda (Olinda)

18h - Banda de Pife e Zabumba São Sebastião (Arcoverde)

19h - Jonatas Onofre (Paulista)

20h30 - Una Martins (Recife)

17/07 (quinta-feira)

15h - Maracatu Leão da Serra (Lagoa de Itaenga)

16h - Afoxé Povo de Ogunté (Recife)

17h - Mestre Cleonice e a Ciranda Rainha da Mata (Nazaré da Mata)

18h - Baixinho dos Oito Baixos (Vicência)

19h - Zé Barreto de Assis (Bezerros)

20h30 - Vinícius Barros (Recife)

18/07 (sexta-feira)

15h - Francinaldo e Zé Oliveira (Serra Talhada)

16h - Ciranda da Flor (Nazaré da Mata)

17h - Coco de Praia (Olinda)

18h - Grupo Mazuca da Quixaba (Recife)

19h - Gabi da Pele Preta (Caruaru)

20h30 - Ave Sangria (Recife)

19/07 (sábado)

14h - Apresentação do Instituto Conceição Moura, com percussão e dança (Belo Jardim)

15h - Bloco Obirin (Recife)

16h - Maracatu Nação Maracambuco (Olinda)

17h - Mestre Zé do Pife (São José do Egito)

18h - Coco das Estrelas (Recife)

19h - Herbert Lucena (Caruaru)

20h30 - Banda de Pau e Corda (Recife)

20/07 (domingo)

15h - Banda de Pífanos da Inclusão (Caruaru)

16h - Afoxé Omi Odoyá (Recife)

17h - DMeloCoco (Recife)

18h - Caboclo Mestiço (Olinda)

19h - Banda Fim de Feira (Recife) + participação especial de Onildo Almeida (Caruaru)

20h30 - Xangai (Bahia)

25ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato

Quando: 09 a 20 de julho de 2025

Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)

Horários:

Segunda a sexta-feira — 14h às 22h

Sábado e domingo — 10h às 22h

Ingressos:

Segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada)

Sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

À venda pelos sites www.fenearte.pe.gov.br, www.adepe.pe.gov.br e www.evenyx.com/25a-fenearte, além de pontos de venda nos shoppings Boa Vista (quiosque Ticket Folia); Plaza (loja Crabolando); RioMar (quiosque Ingresso Prime) e Tacaruna (lojas Club da Miçanga).



Além das unidades da Casa do Pará (Boa Viagem, Casa Forte, Caxangá, Espinheiro, Imbiribeira, Olinda, Piedade, Pina, Porto de Galinhas e também em João Pessoa) e da Trois Barbearia (Boa Viagem, Parnamirim, shoppings Recife e RioMar, além de Caruaru).

