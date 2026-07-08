A- A+

CULTURA E ARTE Fenearte reverencia fazer artístico de Pernambuco e do mundo, em edição que começa nesta quarta (8) 26ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato segue até o próximo dia 19 de julho no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda

Há pouco mais de duas décadas, é na “Feira das Feiras” que Pernambuco - e um País e mundo inteiro - se encontram para celebrar a cultura e saudar mestres e mestras do artesanato.



Desta quarta-feira (8) até o próximo dia 19 de julho, a 26ª edição da Fenearte entra em cartaz no Centro de Convenções, em Olinda, com o tema “Seleiros de Pernambuco: Ofício que Transforma”, reforçando em grandiosidade a potência de quem transforma o couro em arte.



A temática traz do Sertão os chapéus e gibões de Zé Venceslau, do Ciclo do Couro do Exu, e os ‘bonéus’ de Irineu do Mestre, da Fazenda Cacimbinha, em Salgueiro, nomes reverenciados deste ano na Feira Nacional de Negócios do Artesanato, não à toa conhecida como o maior evento do setor da América Latina.





Irineu do Mestre é um dos homenageados da 26ª edição da Fenearte Irineu do Mestre é um dos homenageados da 26ª edição da Fenearte

Com aporte de pelo menos R$ 16 milhões, a edição deste ano da feira, realizada pelo Governo de Pernambuco através da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), vai reunir mais de 5mil artesãos em cerca de 700 espaços tomados por fazeres artísticos diversos, expostos desde o corredor de entrada, na Alameda dos Mestres.







Neste espaço, são reverenciados artesãos em atividade e famílias de nomes já falecidos mas que seguem em ceebração. Entre os destaques, a presença da mestra da renascença Francisca Xucuru, 80, integrante do povo Xucuru, da Aldeia Pé de Serra dos Nogueiras, em Pesqueira. Presente desde a primeira edição da Fenearte (2000), este ano ela representa o saudoso mestre de Petrolina, Roque Santeiro (1960-2026).

Moda e gastronomia

Para além da arte exposta em peças e produtos diversos, a feira oferece também oficinas gratuitas. E como comumente tem acontecido em outras edições, desfiles de moda (Moda Fenearte), aulas de gastronomia (Cozinha Fenearte) e shows musicais integrando a programação do Festival Pernambuco Meu País também estão na agenda do evento.

Arte descentralizada

Em paralelo à realização da feira no Centro de Convenções, a Fenearte também estará em circulação até 25 de julho, em espaços de arte, cultura e economia criativa de Recife, Zona da Mata e Agreste pernambucano, dentro da programação do Circuito Fenearte.

A ideia é aproximar o público de vivências artísticas com imersões em ateliês, galerias, museus e outros espaços criativos, descentralizando o evento.

Bate-papos, lançamento de livros e áreas como o Espaço Janete Costa, com artesanato, arquitetura e design ocupando o mesmo ambiente, também segue como uma das atrações do Átrio Fenearte - espaço que oferece, ainda, o Salão Pernambuco Faz Design, o 21º Salão de Arte Popular Ana Holanda, o 19º Salão de Artes Sustentáveis e o 10º Salão de Arte Popular Religiosa, todos abertos para visitação do público.

SERVIÇO

26ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte)

Quando: até 19 de julho

Onde: Pernambuco Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Visitação de segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado e domingo, das 10h às 22h

Ingressos a partir de R$ 6 no site Evenix e unidades das lojas do Artesanato de Pernambuco

Informações: @fenearte // www.fenearte.pe.gov.br

Veja também