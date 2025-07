Fenearte tem programação gastronômica, exposição, bate-papo, música e mais nesta quinta-feira (17)

A- A+

Dentro da programação da 25ª Fenearte desta quinta-feira (17), o Circuito Fenearte inaugura a exposição ''Casa de Farinha - Mandioca, o Pão da Terra'', às 19h, no Mercado Eufrásio Barbosa. A mostra multimídia, que fica em cartaz até 24 de agosto com visitação gratuita, aborda elementos socioculturais e históricos da farinha de mandioca como um dos ingredientes de maior importância identitária na cultura pernambucana e brasileira.

A exposição reproduz uma casa de farinha tradicional no pavilhão central do mercado para o público interagir com a cenografia montada pelos arquitetos Isac Filho, Amanda Piquet, Lucio Omena e Peu Carneiro. A estrutura inclui utensílios históricos e tradicionais para a produção da farinha.

A ''Casa de Farinha - Mandioca, o Pão da Terra'' teve curadoria do antropólogo e jornalista Bruno Albertim e da gastróloga e assessora de Gastronomia da Secretaria de Cultura de Pernambuco, Dianne Sousa.

Música

Nesta quinta-feira (17), os portões do Centro de Convenções abrem a partir das 14h para o público. As atrações do Palco Pernambuco Meu País iniciam as apresentações de 15h com o Maracatu Leoa da Serra, de Lagoa do Itaenga, seguido pelo Afoxé Povo de Ogunté, do Recife.

A Mestra Cleonice e a Ciranda Rainha da Mata vem de Nazaré da Mata colocar o público para cirandar às 17h. O Baixinho dos Oito Baixos, de Vicência, segue com as apresentações e Zé Barreto de Assis, de Bezerros, vem logo em seguida. Quem encerra a programação do palco é o recifense Vinícius Barros.

Gastronomia

A Cozinha Fenearte retoma suas atividades nesta quinta com o chef Thiago das Chagas e seu ''Sommelier de Farofa'', às 16h, e a Confeitaria do Oliveira marca presença com a ''Tríade da Farinha'', às 18h. As receitas são transmitidas ao vivo no canal do YouTube da Fenearte e acontecem no mezanino da feira, onde também ocorrem as oficinas.

Bate-papo

No Espaço Janete Costa, as ''Conversas Instigantes'' continuam discutindo saberes tradicionais. Sob mediação da jornalista Valentine Herold, às 17h, o painel ''As influências ciganas nas artes manuais e festas populares - A história das La Ursas'' com o ativista cigano Sinti-Manush e o escritor Nicolas Ramanush.

O bate-papo vai contar sobre como as manifestações culturais ciganas foram incorporadas e popularizadas na cultura brasileira.



Às 19h, o painel ''Inteligência manual: a arte e o software de letristas e abridores de letra'', que conta com Fernanda Martins, designer e pesquisadora nas áreas de Tipografia e História do Design, em especial na Amazônia, e diretora geral do Instituto Letras que Flutuam; e a designer e pesquisadora do projeto Letras da Ilha, em Itamaracá, Lili Nascimento. A conversa traz uma reflexão sobre essa realidade que é típica de comunidades ribeirinhas e pesqueiras em toda região do país.

Os serviços de acessibilidade da feira seguem disponíveis, com visita guiada recebendo agendamentos via whatsapp — através do número (81) 9 9837-3510 —, bem como a Casa das Asas também está com a programação infantil durante todo o horário da feira. O Traslado Fenearte sai a cada 15 minutos dos shoppings Recife, Riomar, Plaza, Tacaruna e Patteo das 13h às 23h.

Programação 17 de julho



Exposição ''Casa de Farinha - Mandioca, o Pão da Terra''

Quando: 16 de julho a 24 de agosto

Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa — Largo do Varadouro, Olinda.

Visitação: terça-feira a domingo, das 8h às 17h.



Palco Pernambuco Meu País na Praça de Alimentação

15h - Maracatu Leão da Serra (Lagoa de Itaenga)

16h - Afoxé Povo de Ogunté (Recife)

17h - Mestre Cleonice e a Ciranda Rainha da Mata (Nazaré da Mata)

18h - Baixinho dos Oito Baixos (Vicência)

19h - Zé Barreto de Assis (Bezerros)

20h30 - Vinícius Barros (Recife)

Cozinha Fenearte no Mezanino Fenearte

16h — Thiago das Chagas (Recife) — ''Sommelier de Farofa''

18h — Confeitaria do Oliveira (Recife) — ''Tríade da Farinha''

Oficinas no Mezanino Fenearte

Horários: terça a sexta-feira, das 14h30 às 17h30 e das 18h às 21h.

Sábados e domingos, das 13h às 16h e das 17h às 20h

1. Rimas e métricas para Cordéis – com Poeta Altair Leal

2. OMaia Ensina: Mãos que Moldam o Couro – com Robson Rodrigues

3. Do Cais ao Sertão: Oficina de Gravura Popular com Materiais Recicláveis – com Tatiane Renata

4. Vivenciando a Arte da Olaria – com Ateliê Micaella Alcantara

5. MangueTech, Do Resíduo Eletrônico à Arte Popular – Com Artec (Arte com Resíduos Eletrônicos)

6. Bonecos de Mamulengo Salvaguardando a Tradição – com Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória

7. Técnicas com Linhas Pingouin

''Conversas Instigantes'' no Espaço Janete Costa

Mediação: Valentine Herold, jornalista



17h - As influências ciganas nas artes manuais e festas populares - A história das La Ursas



Convidados

Nicolas Ramanush – ativista cigano Sinti-Manush e escritor

19h - Inteligência manual: a arte e o software de letristas e abridores de letra



Convidados

Fernanda Martins - designer e pesquisadora nas áreas de Tipografia e História do Design, em especial na Amazônia. É doutora em História do Design e fundadora e diretora geral do Instituto Letras que Flutuam

Lili Nascimento - designer, desenvolve a pesquisa Letras da Ilha, que investiga a tipografia vernacular dos letreiros de embarcações da Ilha de Itamaracá

25ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato

Quando: 09 a 20 de julho de 2025

Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)

Horários:

Segunda a sexta-feira — 14h às 22h

Sábado e domingo — 10h às 22h

Ingressos:

Segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada)

Sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

À venda pelos sites www.fenearte.pe.gov.br, www.adepe.pe.gov.br e www.evenyx.com/25a-fenearte

