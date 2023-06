Fenearte vai apresentar shows de mais de 60 artistas; confira programação

A- A+

Mais de 60 artistas pernambucanos vão se apresentar para o público que estiver circulando pela 23ª edição da Fenearte, que acontece de 5 a 16 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco. As atrações compõem a programação dos palcos Alternativo e da Cultura Popular, montados na Praça de Alimentação da feira.



Nos dois espaços, os shows começarão no segundo dia de Fenearte, quinta-feira (6). Haverá shows à tarde e à noite incluindo nomes como Samba de Coco Raízes de Arcoverde, Dona Glorinha do Coco, Banda de Pífano Fulni-ô; Cavalo Marinho Estrela de Ouro; Boi Marinho; Em Canto e Poesia e Batutas de São José, no Palco da Cultura Popular; e Martins, Gabi da Pele Preta, Uana, Amun Há, Barbarize, Ciel Santos e Bonsucesso Samba Clube, no Palco Alternativo.

Confira programação:

Palco da Cultura Popular

Quinta-feira (06/07)

15h - Xaxado do Egídio

15h40 - Daniel Olímpio e Djair Olimpio

16h20 - Coco de Umbigada de Mãe Beth de Oxum

17h - Marcus Mercury (performance de dança)

Sexta-feira (07/07)

15h - Cavalo Marinho Estrela de Ouro - Condado

15h40 - Reisado do Inhanhum

16h20 - Ciranda Santa Maria

17h - Adiel Luna



Sábado (08/07)

15h - Tribo Indígena Carijós

15h40 - Ciranda Imperial

16h20 - Banda de Pífanos Nossa Senhora das Graças

17h - As Severinas



Domingo (09/07)

15h - Banda de Pífano Fulni-ô

15h40 - Dona Glorinha do Coco

16h20 - Grupo Cultural Indígena Fetxha

17h - Em canto e Poesia



Segunda-feira (10/07)

15h - Caboclinho União Sete Flexas

15h40 - Reisado Imperial

16h20 - Mocinha de Passira

17h - Ciranda Rosa Vermelha



Terça-feira (11/07)

15h - Nailson Vieira

15h40 - Ciranda Terno da Mata

16h20 - Bloco Lírico Compositores e Foliões

17h - Ivison Trio



Quarta-feira (12/07)

15h - Clube Indígena de Canindé

15h40 - Repentistas Antonio Lisboa e Joao Lídio

16h20 - Bumba meu Boi Tira Teima (do Mestre Zé de Bibi)

17h - Dom Santana



Quinta-feira (13/07)

15h - Boi Dourado

15h40 - Grupo de Coco Chinelo de Iaiá

16h20 - Bloco Carnavalesco Misto Batutas de São José

17h - Vitoria do Pife



Sexta-feira (14/07)

15h - Grupo Cultural Fulni-ô

15h40 - Luciano Leonel - repente

16h20 - Boi Marinho



Sábado (15/07)

15h -Banda de Pífanos São Sebastião

15h40 - Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda

16h20 - Samba de Coco Raízes de Arcoverde

17h - Marília Parente



Domingo (16/07)

15h - Boi Cara Branca de Limoeiro

15h40 - Grupo Cultural Os Meninos do Coqueiro (Banda de Coco: Meninos do Coqueiro)

16h20 - Coco e Ciranda do Mestre de Goitá (Coco de Roda e Ciranda do Mestre Goitá)

17h - Berinho Lima

Palco Alternativo

Quinta-feira (06/07)

18h - Ânima

19h40 - Dani Carmesim



Sexta-feira (07/07)

18h -João Paulo Rosa e o Eito

19h40 - Gabi da Pele Preta



Sábado (08/07)

18h - Banda Mascates

19h40 - Martins



Domingo (09/07)

18h - Barbarize

19h40 - Ciel Santos



Segunda-feira (10/07)

18h - Isadora Melo

19h40 - Banda dos Corações Selvagens



Terça-feira (11/07)

18h - Dionízio

19h40 - Isabela Morais



Quarta-feira (12/07)

18h - Chorinho Cambuca

19h40 - Rogéria Dera



Quinta-feira (13/07)

18h - Uana

19h40 - Amun Há



Sexta-feira (14/07)

18h - Mazuli

19h40 - Abulidu



Sábado (15/07)

18h - Larissa Lisboa

19h40 – Erisson Porto



Domingo (16/07)

18h - Seu Pereira

19h40 - Bonsucesso Samba Club

