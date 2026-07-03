Fenerarte e espetáculos movimentam a programação de julho no Centro de Convenções
Além da maior feira de artesanato da América Latina, complexo recebe shows, teatro, congresso, eventos corporativos e colações de grau ao longo do mês
O Pernambuco Centro de Convenções (Cecon), em Olinda, divulgou sua programação de eventos do mês de julho. Além de sediar a 26ª edição da Fenearte - considerada a maior feira de artesanato da América Latina - o complexo recebe uma programação diversificada que inclui espetáculos, stand up comedy, eventos infantis, congresso, encontros corporativos e colações de grau de instituições de ensino superior.
Entre os dias 8 e 19 de julho, a Fenearte ocupa os pavilhões do CECON, reunindo milhares de expositores, artesãos, artistas e visitantes de diversas regiões do Brasil e do exterior. A feira é o principal destaque da agenda do mês e reforça a vocação do equipamento para receber eventos de grande porte.
A programação cultural também ganha espaço nos teatros do complexo. No dia 18 de julho, o Teatro Guararapes recebe o espetáculo Maria Clara & JP. Ainda no dia 18, o humorista Zé Lezin sobe ao palco com seu novo show. No dia 26, será a vez do comediante Renato Albani apresentar seu stand up.
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O público infantil também terá programação especial no Teatro Beberibe com o espetáculo Gênio e o Mundo Ideal das Princesas e A Princesa dos Mares.
Fechando o mês, nos dias 29 e 30 de julho, o Teatro Guararapes recebe O Céu da Língua, espetáculo protagonizado por Gregório Duvivier. Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, o complexo sedia ainda o Simespe 2026, Simpósio de Estudos e Práticas Espíritas de Pernambuco, que reúne participantes de diferentes estados.
Ao longo de julho, o CECON também recebe encontros institucionais, eventos corporativos e diversas cerimônias de colação de grau, consolidando sua agenda como um dos principais centros de eventos do Nordeste.
Segundo a gerente comercial do Pernambuco Centro de Convenções, Raquel Gaudêncio, a diversidade da programação demonstra a capacidade do equipamento para atender diferentes segmentos simultaneamente.
"Julho representa muito bem a versatilidade do Pernambuco Centro de Convenções. Em um mesmo período recebemos uma feira internacional, espetáculos para públicos de diferentes idades, congressos, eventos corporativos e cerimônias acadêmicas. Essa diversidade reforça nossa vocação para sediar eventos de todos os portes e contribuir para o fortalecimento do turismo de negócios, da cultura e da economia de Pernambuco", destaca.
Programação:
Maria Clara & JP
Data: 18 de julho
Local: Teatro Guararapes
Zé Lezin
Data: 25 de julho
Local: Teatro Guararapes
Renato Albani Stand Up
Data: 26 de julho
Local: Teatro Guararapes
Gênio e o Mundo Ideal das Princesas e A Princesa dos Mares
Data: Consulte a programação oficial
Local: Teatro Beberibe
O Céu da Língua, com Gregório Duvivier
Datas: 29 e 30 de julho
Local: Teatro Guararapes
Simespe 2026 – Simpósio de Estudos e Práticas Espíritas de Pernambuco
Datas: 31 de julho a 2 de agosto
Local: Pernambuco Centro de Convenções
*Programação sujeita a alterações
SERVIÇO:
Fenearte 2026
Quando: 8 a 19 de julho
Onde: Pavilhão de Feiras do Pernambuco Centro de Convenções - Pernambuco Centro de Convenções (Avenida Professor Andrade Bezerra, s/n – Salgadinho, Olinda – Pernambuco – Brasil)
Instagram: @pernambucocecon