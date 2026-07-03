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Cultura Fenerarte e espetáculos movimentam a programação de julho no Centro de Convenções Além da maior feira de artesanato da América Latina, complexo recebe shows, teatro, congresso, eventos corporativos e colações de grau ao longo do mês

O Pernambuco Centro de Convenções (Cecon), em Olinda, divulgou sua programação de eventos do mês de julho. Além de sediar a 26ª edição da Fenearte - considerada a maior feira de artesanato da América Latina - o complexo recebe uma programação diversificada que inclui espetáculos, stand up comedy, eventos infantis, congresso, encontros corporativos e colações de grau de instituições de ensino superior.

Entre os dias 8 e 19 de julho, a Fenearte ocupa os pavilhões do CECON, reunindo milhares de expositores, artesãos, artistas e visitantes de diversas regiões do Brasil e do exterior. A feira é o principal destaque da agenda do mês e reforça a vocação do equipamento para receber eventos de grande porte.

A programação cultural também ganha espaço nos teatros do complexo. No dia 18 de julho, o Teatro Guararapes recebe o espetáculo Maria Clara & JP. Ainda no dia 18, o humorista Zé Lezin sobe ao palco com seu novo show. No dia 26, será a vez do comediante Renato Albani apresentar seu stand up.

O público infantil também terá programação especial no Teatro Beberibe com o espetáculo Gênio e o Mundo Ideal das Princesas e A Princesa dos Mares.

Fechando o mês, nos dias 29 e 30 de julho, o Teatro Guararapes recebe O Céu da Língua, espetáculo protagonizado por Gregório Duvivier. Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, o complexo sedia ainda o Simespe 2026, Simpósio de Estudos e Práticas Espíritas de Pernambuco, que reúne participantes de diferentes estados.

Ao longo de julho, o CECON também recebe encontros institucionais, eventos corporativos e diversas cerimônias de colação de grau, consolidando sua agenda como um dos principais centros de eventos do Nordeste.

Segundo a gerente comercial do Pernambuco Centro de Convenções, Raquel Gaudêncio, a diversidade da programação demonstra a capacidade do equipamento para atender diferentes segmentos simultaneamente.

"Julho representa muito bem a versatilidade do Pernambuco Centro de Convenções. Em um mesmo período recebemos uma feira internacional, espetáculos para públicos de diferentes idades, congressos, eventos corporativos e cerimônias acadêmicas. Essa diversidade reforça nossa vocação para sediar eventos de todos os portes e contribuir para o fortalecimento do turismo de negócios, da cultura e da economia de Pernambuco", destaca.

Programação:



Maria Clara & JP

Data: 18 de julho

Local: Teatro Guararapes

Zé Lezin

Data: 25 de julho

Local: Teatro Guararapes

Renato Albani Stand Up

Data: 26 de julho

Local: Teatro Guararapes

Gênio e o Mundo Ideal das Princesas e A Princesa dos Mares

Data: Consulte a programação oficial

Local: Teatro Beberibe

O Céu da Língua, com Gregório Duvivier

Datas: 29 e 30 de julho

Local: Teatro Guararapes

Simespe 2026 – Simpósio de Estudos e Práticas Espíritas de Pernambuco

Datas: 31 de julho a 2 de agosto

Local: Pernambuco Centro de Convenções

*Programação sujeita a alterações

SERVIÇO:

Fenearte 2026

Quando: 8 a 19 de julho

Onde: Pavilhão de Feiras do Pernambuco Centro de Convenções - Pernambuco Centro de Convenções (Avenida Professor Andrade Bezerra, s/n – Salgadinho, Olinda – Pernambuco – Brasil)

Instagram: @pernambucocecon

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