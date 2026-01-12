Fenômeno cultural "Guerreiras do K-pop" vence dois Globos de Ouro

A- A+

O filme " Guerreiras do K-pop", um dos maiores fenômenos culturais do ano passado, a ponto de a revista Time colocar as protagonistas da animação na capa de sua edição de "revelação de 2025", saiu celebrado do Globo de Ouro.



A produção da Netflix, que conta a história de um trio musical (as Huntrix) que usa poderes secretos para proteger os fãs de forças do mal, ganhou dois prêmios: melhor animação e melhor canção original, por "Golden".

Houve uma terceira indicação, ao prêmio de conquista cinematográfica ou bilheteria, mas quem levou foi "Pecadores".No Critics Choice, "Guerreiras do K-pop" ganhou os mesmos prêmios do Globo de Ouro e é o favorito ao Oscar nas duas categorias, ainda que as indicações saiam apenas no dia 22 de janeiro.





"Celebridades declararam seu amor pelo filme, enquanto Fortnite passou a permitir que jogadores comprassem 'skins' das Huntrix para seus personagens", escreveu a Time, justificando a escolha das Huntrix em sua capa. "Novak Djokovic dançou ao som da contagiante faixa 'Soda Pop' depois de vencer uma partida de quartas de final no US Open. A especialista em parentalidade Dr. Becky Kennedy criou um guia para assistir ao filme com crianças e o divulgou para seus milhões de seguidores no Instagram. Membros do elenco se apresentaram no 'The Tonight Show', além de fazerem uma aparição surpresa no 'Saturday Night Live', em um esquete no qual o apresentador Bad Bunny repreende os amigos por não compreenderem o brilho do filme".

