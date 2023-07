A- A+

TELEVISÃO Fenômeno nos teatros, Clayton Nascimento será costureiro fanático por novelas em "Fuzuê" Com Marina Ruy Barbosa como vilã, próxima novela das 19h da TV Globo, que sucederá 'Vai na fé', estreará no dia 14 de agosto

À frente da peça "Macacos", consagrada como o maior fenômeno teatral recente no país, o ator Clayton Nascimento se prepara agora para a estreia em novelas na televisão, após o encerramento de mais uma temporada do espetáculo, no último domingo (31), no Rio de Janeiro. Em "Fuzuê" - próxima novela das 19h prevista para estrear, na TV Globo, no dia 14 de agosto -, o paulistano de 34 anos interpretará Caíto Figueroa Roitman, costureiro apaixonado (e fanático) por teledramaturgia.

Na trama com assinatura de Gustavo Reiz, e que sucederá "Vai na fé", o personagem realizará shows travestindo-se de figuras icônicas de novelas brasileiras, como Ruth e Raquel, as gêmeas do folhetim "Mulheres de areia" (1973/1995). Não à toa, o sobrenome Figueroa Roitman são os mesmos de duas vilãs conhecidíssimas na telinha - Laurinha, interpretada por Glória Menezes em "Rainha da sucata" (1990), e Odete, papel de Beatriz Segall em "Vale Tudo" (1988).



Caíto será uma das figuras importantes no fictício Beco do Gambá, casa de shows capitaneada por Seu Lampião (personagem de Ary Fontoura), e que será cenário central no folhetim. No local, os protagonistas Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) se envolverão numa busca por um tesouro escondido no estabelecimento. Mas precisarão enfrentar a vilã Preciosa Montebello (Marina Ruy Barbosa), dona de uma rede de joalherias à beira da falência.

