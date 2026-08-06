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AGENDA FERA Audiovisual inicia programação gratuita com mostras de filmes, masterclasses e debates Evento reúne nomes importantes do audiovisual brasileiro, além de oferece exibição de filmes, aulas abertas e rodas de conversa

A 3ª edição do FERA - Feminismo e Equidade para Reinventar o Audiovisual acontece entre os dias 10 e 29 de agosto, no Recife, com uma programação que reúne formação, intercâmbio de experiências e circulação de obras.



Nesse período, o público poderá participar gratuitamente de mostras de filmes, aulas abertas, masterclasses e rodas de conversa que abordam temas como criação cinematográfica, direitos autorais, acessibilidade, memória, animação e os desafios enfrentados por mulheres, pessoas trans e não-binárias no audiovisual contemporâneo.

As atividades acontecem em espaços da Fundação Joaquim Nabuco, nas sedes Derby e Museu (Casa Forte), e parte da programação contará com acessibilidade em Libras.

Programação

O início das atividades, no dia 10, terá encontro com a cineasta Everlane Moraes, no Cinema da Fundação, em Casa Forte. Reconhecida internacionalmente por sua trajetória em festivais como Sundance, Rotterdam e BFI.

No dia 13 serão duas aulas abertas na Fundaj Derby. À tarde, a advogada Thaís Sales, referência em direitos autorais e assessoria jurídica para o setor audiovisual, aborda os caminhos legais de uma obra cinematográfica na palestra. À noite, a especialista em acessibilidade no audiovisual à frente da VouSer Acessibilidade, Andreza Nóbrega, conduz a aula "Acessibilidade no audiovisual: da ideia até a distribuição".

No dia 14, o Cinema da Fundação Museu recebe a Mostra FERA, com curtas-metragens produzidos por participantes das edições anteriores do festival.

Dando continuidade à programação, a segunda semana, já no dia 17, conta com a roda de conversa "Memórias feministas nas imagens – movimentos sociais, resistência e retomada", com Cynthia Falcão, Jarluzia Tapuya, Lara Buitron e Odara Canuto.

Já no dia 18 de agosto, no Cinema da Fundação - Museu, haverá a pré-estreia do filme "Segunda Pele", seguida de um bate-papo com a diretora Déa Ferraz.

No dia 20, no Cinema da Fundação - Derby, Ayla Oliveira, Carlota Pereira, Naya Lopes e Kalor Pacheco conduzirã a roda de conversa “Poéticas de um novo mundo: o processo de construção artística de narrativas dissidentes”.

SERVIÇO

Programação aberta ao público:

III FERA Audiovisual – Feminismo e Equidade para Reinventar o Audiovisual

Quando: 10 a 29 de agosto de 2026

Onde: Cinema da Fundação – Museu (Casa Forte) e Cinema da Fundação – Derby, Recife (PE)

Programação: gratuita e aberta ao público, exceto a sessão de pré-estreia do filme “Nosso Segredo” (23/08), que terá venda de ingressos. Parte da programação contará com acessibilidade em Libras.

Contato: (81) 98123-0663

Instagram: @feraaudiovisual

10 de agosto (segunda-feira)

18h30 | Cinema da Fundação – Museu (Casa Forte)

Abertura do III FERA Audiovisual

Mostra comentada dos filmes “Pattaki”, “Aurora”, “A Gente Acaba Aqui” e “La Santa Cena”, da cineasta Everlane Moraes, seguida de bate-papo com o público.

13 de agosto (quinta-feira)

15h às 17h | Fundaj Derby - Sala João Cardoso Aires

Aula aberta – "A cadeia de direitos de um projeto audiovisual: da ideia até a distribuição"

Com a advogada Thaís Sales, especialista em direitos autorais e assessoria jurídica para o audiovisual.

18h30 às 20h30 | Fundaj Derby - Sala João Cardoso Aires

Aula aberta – "Acessibilidade no audiovisual: da ideia até a distribuição"

Com Andreza Nóbrega (VouSer Acessibilidade), abordando práticas inclusivas em todas as etapas da produção audiovisual.

14 de agosto (sexta-feira)

18h30 | Cinema da Fundação – Museu (Casa Forte)

Mostra FERA

Exibição de curtas-metragens realizados por mulheres, pessoas trans e não-binárias participantes de edições anteriores do festival, seguida de debate com realizadoras e equipes dos filmes.

17 de agosto (segunda-feira)

18h30 às 21h | Cinema da Fundação – Museu (Casa Forte)

Roda de conversa – "Memórias feministas nas imagens: movimentos sociais, resistência e retomada" (com acessibilidade em Libras)

Participação de Cynthia Falcão, Jarluzia Tapuya, Lara Buitron e Odara Canuto, mediação de Nathália Gomes.

18 de agosto (terça-feira)

18h30 às 21h30 | Cinema da Fundação – Museu (Casa Forte)

Pré-estreia do filme “Segunda Pele”

Exibição seguida de bate-papo com a diretora Déa Ferraz e integrantes da criação coletiva do longa, mediação de Carla Italiano.

20 de agosto (sexta-feira)

18h30 às 21h | Fundaj Derby - Sala Aloísio Magalhães

Roda de conversa – "Poéticas de um novo mundo: o processo de construção artística de narrativas dissidentes” Memórias feministas nas imagens: movimentos sociais, resistência e retomada" (com acessibilidade em Libras)

Participação de Ayla Oliveira, Carlota Pereira, Naya Lopes e Kalor Pacheco, mediação de Danielle Valentim.

21 de agosto (sexta-feira)

18h30 às 21h30 | Cinema da Fundação – Museu (Casa Forte)

Encontro com Milena Times – Mostra de filmes e masterclass (com acessibilidade em Libras)

Sessão especial com exibição de obras da cineasta pernambucana, seguida de masterclass sobre sua trajetória e processos criativos no cinema brasileiro.

23 de agosto (domingo)

18h30 às 20h30 | Cinema da Fundação – Derby

Pré-estreia do longa Nosso Segredo (sessão com venda de ingressos)

Exibição do filme de Grace Passô, seguida de debate com a diretora, a coprodutora Rachel Ellis e mediação da pesquisadora e curadora Carol Almeida.

24 de agosto (segunda-feira)

18h30 às 20h30 | Cinema da Fundação – Derby

Roda de conversa – "Ocupando espaços na animação: percursos criativos e mercado" (com acessibilidade em Libras)

Com Nara Aragão, Chia Beloto, Marila Cantuária e Aishá Lourenço, mediação de Amandine Goisbault.

29 de agosto (sábado)

18h30 às 21h30 | Cinema da Fundação – Museu (Casa Forte)

Encerramento – Mostra FERA

Exibição de curtas-metragens produzidos por mulheres, pessoas trans e não-binárias participantes das edições anteriores do FERA Audiovisual, seguida de debate com realizadoras e equipes dos filmes.

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