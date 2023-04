A- A+

AGENDA CULTURAL Feriadão fica melhor com cinema, festa ou teatro? Confira programação do fim de semana

Feriadão e o clima é de... cinema, um tengo-lengo-tengo do forró, sambinha de leve ou uma balada para ver o dia amanhecer? Tem de tudo um bocado neste fim de semana de Páscoa, no Recife e Região Metropolitana. Portanto, ficar em casa não é opção.

Que tal um Mario Bros dos games direto para as telas do cinema? Sim, o "Super Mario Bros - O Filme" é uma das opções para quem não abre mão de uma boa produção no fim de semana.



Já para os que estão ensaiando o "dois pra lá, dois pra cá" no forró, para fazer bonito no período junino que chega já, tem Forró Casamarela na Zona Norte do Recife e em Olinda o Forró dos Caetés também vai botar a zabumba pra tocar.



Mas se for pra curtir o feriadão contemplando exposições, tem a "Ocupação Lia de Itamaracá" no Paço do Frevo e "Não Reagentes", mostra de Priscila Buhr, no Murilo La Greca. Tá pouco ou quer mais? Então, confere a programação!

CINEMA

"Super Mario Bros - O Filme"

Mario é um encanador junto com seu irmão Luigi. Um dia, eles vão parar no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach, mas ameaçado pelo rei dos Koopas, que faz de tudo para conseguir reinar em todos os lugares.

"Air: A História Por Trás do Logo"

Baseado na história real do chefe da marca esportiva e de calçados Nike, Sonny Vaccaro (Matt Damon), e do fundador da Nike, Phil Knight (Ben Affleck). Ambos estão tentando tornar a marca uma das mais famosas do mundo, e escrever seus nomes na história. A dupla então tenta fazer com que a lenda do basquete Michael Jordan venha a endossar seus produtos, ainda na década de 1980.



SHOWS E FESTAS

Forró Casamarela



Quando: Sábado (8), a partir das 17h

Onde: Casa Astral



Ingressos no Sympla, a partir de R$ 20



Informações: 99125-0173

Instagram @casa.astral

Noite Fadista

Com Ceci Medeiros, Bruno Nascimento e Fernando Bandolim



Quando: Sábado (8), 20h

Onde: Bar do Amparo



Acesso gratuito



Instagram: @bar.doamparo

Samba do Boyzinho, com Suel

Com participação da sambista carioca Gica e de Rayssa Bacelar, Tocha e Matheusinho e Samba

Quando: Sábado (8), às 21h

Onde: Green House



Ingressos no site Bilheteria Digital a partir de R$ 65



Informações: 3339-1028

Instagram: @greenhouse639

Som na Praça

Com Luciano Luiz



Quando: Sábado (8), 18h30

Onde: Praça de Alimentação do Shopping Costa Dourada (Cabo)



Acesso gratuito



Instagram: @shoppingcostadourada

Bacanal de Herodes



Quando: Sábado (8), a partir das 22h

Onde: Clube Metrópole



Ingressos no Sympla a partir de R$ 15



Informações: 9 9828-1640

Instagram: @clubmetropole

Baile do Polêmico

Com Vitinho Polêmico e outras atrações



Quando: Sábado (8), a partir das 22h

Onde: Lounge Music (Piedade)



Ingressos no site Bilheteria Digital, a partir de R$ 40



Informações: 81 9 8597-1267 // 9 9997-7650 // 9 9769-1399

Instagram @loungemusicpe

Pagode da Gica

Quando: Domingo (9), a partir das 15h

Onde: Mini Mundo Boteco (Paulista)

Ingressos no site Bilheteria Digital a partir de R$ 35

Informações: 9 8285-0000 (WhatsApp)

Instagram: @minimundoboteco

Forró dos Caetés



Quando: Domingo (9), 17h

Onde: Bar do Amparo



Acesso gratuito



Instagram: @bar.doamparo

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém



Quando: Sábado (8), 18h

Onde: Teatro de Nova Jerusalém (Fazenda Nova-PE)



Ingressos a partir de R$ 100

Paixão de Cristo do Recife: Jesus, A Luz do Mundo



Quando: Sábado (8) e domingo (9), 18h

Onde: Marco Zero (Bairro do Recife)



Acesso gratuito

EXPOSIÇÃO

"Ocupação Lia de Itamaracá"



Quando: até 21 de junho

Onde: Paço Alfândega (Bairro do Recife)

De terça a sexta, 10h às 17h | Sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada) - acesso gratuito às terças-feiras

Informações: @pacodofrevo

"Não Reagente"

Exposição de Priscila Buhr

Quando: até 10 de maio

Onde: Museu Murilo La Greca



De terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h

Acesso gratuito



Informações: 3355-3129

Instagram: @murilolagreca

TURISMO E LAZER



Olha! Recife



Olha! Recife no Rio

Quando: Sábado (8), 9h

Onde: Catamaran Tours (Cais das Cinco Pontas)



Inscrições no site www.olharecife.com.br

Gratuito

Olha! Recife de Bike

Quando: domingo (9), 9h

Onde: Praça do Arsenal



Inscrições no site www.olharecife.com.br

Gratuito

