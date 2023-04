A- A+

AGENDA CULTURAL Cabaré, samba brega ou um forrozinho no feriadão? Confira programação do fim de semana Agenda cultural do fim de semana tem opções diversas em Recife, Olinda e no Agreste

E eis que chega mais um feriadão, que pelas bandas de Recife e de Olinda, por exemplo, significa show 'de tuia', entre outras muitas opções para curtir o fim de semana.

Vai rolar um tal de "Cabaré" com os veteranos Leonardo e Bruno & Marrone, sambinha retrô com Art Popular e Molejo, entre outras atrações, e brega dos bons com o Baile da Tay.



Tem também vibe mais 'de boas' no Teatro do Parque, com Almério cantando Cazuza, Lucas Mamede no Guararapes e maratona de Jazz no RioMar Shopping. Além de teatro, exposições, cinema etc etc etc. Tem ou não tem o que fazer neste feriadão, hein? Pois bora, né?

CINEMA

"Renfield - Dando Sangue pelo Chefe"

Sinopse: Neste moderno conto cinematográfico de monstros sobre o leal servo de Drácula, Nicholas Hoult ("Mad Max: Estrada da Fúria", franquia X-Men) é Renfield, o sofrido ajudante do chefe mais narcisista da história, Drácula (Nicolas Cage, vencedor do Oscar).

Renfield é forçado a encontrar as vítimas para seu mestre e fazer tudo o que ele lhe pede, qualquer que seja o grau de degradação da ordem recebida. Mas agora, depois de séculos de servidão, Renfield está pronto para descobrir se há vida lá fora, para além da sombra do Príncipe das Trevas. Se pelo menos ele puder descobrir como dar fim à sua dependência dele...



SHOWS E FESTAS

Leonardo e Bruno & Marrone | Crédito: Divulgação

"Cabaré"

Com Leonardo e Bruno & Marrone + Show de Bizay

Quando: Sábado (29), 20h - abertura dos portões

Onde: Classic Hall

Ingressos a partir de R$ 140 no Sympla e na bilheteria do espaço

Informações: (81) 3427-7501

Av. Agamenon Magalhães, s/n, Olinda

Informações: 3427-7501

Anderson, vocalista do Molejo | Crédito: Reprodução/Instagram

Sambinha Retrô

Com Art Popular, Amigos do Pagode 90, Molejo e Pique Novo

Quando: Sábado (29), 20h

Onde: Parador

Ingressos a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital e nas lojas Adidas dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna

Instagram: @botecoparador

Av. Alfredo Lisboa, 5, Bairro do Recife

Almério faz show neste sábado (29), no Teatro do Parque | Crédito: Ana Stewart

Show e lançamento de CD físico "Tudo é Amor - Almério Canta Cazuza"

Quando: Sábado (29), 20h

Onde: Teatro do Parque

Ingressos R$ 80 no Sympla e disco físico, na bilheteria do teatro, R$ 30 - ou R$ 15 com a doação de peças de roupas

Instagram: @atosproducoesartisticas

Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Lucas Mamede se apresenta neste sábado (29) no Teatro Guararapes | Crédito: Reprodução/Instagram

Show de Lucas Mamede

Quando: Sábado (29), 19h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos a partir de R$ 40 no site Ingresso Digital

Instagram: @mamedelucas



Complexo de Salgadinho, Centro de Convenções (Olinda)

O artista pernambucano Ciel é uma das atrações da noite no Club Metrópole | Crédito:Ashley Mello

Aniversário de 21 anos da Metrópole

Com Ciel, Michele Mello e DJ's

Quando: Sábado (29), 22h

Onde: Club Metrópole

Ingressos a partir de R$ 15 no site Sympla

Instagram: @clubmetropole

Rua das Ninfas, 125, Soledade

DJ Luana Lima | Crédito: Reprodução/Instagram

Mileydita

Com Lucas Estevão, Marcelo Rodrigues, DJ Luana Lima e outros convidados

Quando: Sábado (29), 23h

Onde: Biruta

Ingressos a partir de R$ 50 no site Sympla

Instagram: @golarrole

Rua Bem-Te-Vi, 15, Brasília Teimosa, Pina

Isaar | Crédito: Humberto Reis

Terça do Vinil - Forró do Ixquenta

Com Cláudio Rabeca, Forró Escaletado, DJ 440 e participação de Isaar

Quando: Domingo (30), 22h

Onde: Casa Malassombro

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Instagram: @casamalassombro

Rua do Apolo, 219, Bairro do Recife

Samba&Lover | Crédito: Reprodução/Instagram

Samba&Lover

Gravação de DVD

Quando: Domingo (30), 18h

Onde: Seu Zé Lounge e Bar (Caruaru)

Ingressos R$ 30

Victor Biglione | Crédito: Reprodução/Instagram

RioMar Jazz Fest

Com Victor Biglione (RJ/ARG) e convidados, em tributo a Cássia Eller, entre outras atrações

Quando: Sábado (29), a partir das 18h30

Onde: RioMar Recife - Praça de Alimentação (Piso L1)

Acesso gratuito

Informações: (81) 3878-0202

TEATRO

Família Madrigal | Crédito: Reprodução/Instagram

"Encanto, A Família Madrigal"

Quando: Domingo (30), 16h30

Onde: Teatro Barreto Júnior

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla

Informações: (81) 3302-5914

Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina

EXPOSIÇÃO

Crédito: Felipe Souto Maior/Secult-PE

"Exposição de Artes do Imip"

Quando: até 7 de maio

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe)

De terça a sexta-feira, das 11h às 17h e aos sábados/domingos das 14h às 17h

Acesso gratuito

Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Informações: (81) 3184-3170

Instagram: @museudoestadope

Raul Córdula celebra 80 anos em exposição na Amparo 60 | Crédito: Divulgação

"Espaço-Tempo Raul Córdula"

Quando: até 26 de maio

Onde: Amparo 60

De segunda a sexta-feira das 10h às 19h/sábados das 10h às 15h

Acesso gratuito



Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem (3º andar da Dona Santa)

Instagram: @amparosessenta

Crédito | Divulgação

"Canto à Liberdade"

Em homenagem a Montez Magno

Quando: até 22 de junho

Onde: Galeria Marco Zero

Acesso gratuito



Av. Domingos Ferreira, 3993, Boa Viagem

Instagram: @galeriamarcozero



Joquinha Gonzaga, cantor | Crédito: Reprodução/Instagram

São João na Roça - Malhada de Barreira Queimada (Caruaru)

Com Banda de Pífanos Alvorada, Quadrilha Molecodrilha e Batalhão de Bacamarteiros



Quando: Sábado (29)

Shows:



18h30 - Banda do Batista

20h30 - Joquinha Gonzaga

22h30 - Forró Chicote

