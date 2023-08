Feriadão: Matheus e Kauan e Kevin O Chris são atrações da DeLux Weekend, em setembro

A- A+

Quem deseja curtir os dias de verão e feriado prolongado de setembro no litoral sul pernambucano, já pode ir se programando. Nos dias 7, 8 e 9, acontece a DeLux Weekend, na beira mar de Maracaípe, no município de Ipojuca; nos dias 8 e 9, as festas serão com full open bar. Entre as atrações estão a dupla Matheus e Kauan, Kevin O Chris, Rafa Mesquita e o DJ Bruno Be.

No primeiro dia, o evento começa no Beach Club, com a “Praia do Rosa”, sob o comando do DJ Bruno Be, The Otherz, Pontifexx e Ariel B, a partir das 14h.

Já no dia 8, será a vez da dupla Matheus e Kauan invadir o litoral sul com os grandes sucessos. No setlist, com certeza não poderão faltar “Quarta Cadeira”, “O Nosso Santo Bateu” e “Não Vitalício”, com Mari Fernandez. O cantor Kevin O Chris também sobe ao palco nesse dia com seus principais hits. Cat Beatles, Rafa Mesquita e Mário Vilela completam o line up da DeLux Mykonos.

Dos mesmos criadores da festa Esbórnia, o dia 9, último dia de festa, deve ser marcado pelo label Mixed By Mixed, que promete trazer a vibe mais carioca para deixar tudo vermelho.

Os valores dos ingressos variam entre R$ 120 (Praia do Rosa); R$ 280 (Mixed By Mixed); e R$ 300 (DeLux Mykonos). Quem preferir, pode comprar o ingresso full pass para todas as festas por R$ 640. Todos os ingressos estão disponíveis na plataforma Ingresse; a virada do lote acontece nesta quinta (17). Mais informações no perfil @agenciadelux.

Serviço

DeLux Weekend (Praia do Rosa, DeLux Mykonos e Mixed By Mixed)

Quando: nos dias 7, 8 e 9 de setembro

Onde: Praia de Maracaípe, em Ipojuca/PE

Quanto: A partir de R$ 120,00

Veja também

CINEMA Amizade com Júlia Lemmertz ajudou Cláudia Abreu em "Tempos de Barbárie"; confira entrevista