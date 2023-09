Feriado da Independência tem show gratuito no Shopping Patteo Olinda; confira as atrações

A- A+

Para esta quinta-feira, 7 de setembro, feriado do Dia da Independência do Brasil, o Shopping Patteo preparou uma programação especial no seu “Happy Hour na Varanda”, projeto que contará com shows gratuitos sempre às quintas-feiras, com vista para o mar de Olinda, na varanda panorâmica do piso L3.

A atração do feriado será a cantora Lucibaby, com um repertório repleto de músicas de grandes compositores e intérpretes da música brasileira e internacional. Na data, as operações de compras, alimentação e lazer do mall vão funcionar das 12h às 21h.

A programação do “Happy Hour na Varanda” segue no dia 14 de setembro, com show de Lu Maciel e uma apresentação que passeia por várias áreas e ritmos, como chorinho, samba, forró, frevo, coco, ciranda e pagode.

Excepcionalmente na sexta-feira, 15 de setembro, quando é comemorado o Dia do Cliente, o Patteo Olinda realiza um “Happy Hour na Varanda” especial, com o show eclético e dançante do cantor Rodrigo Alves, apresentando músicas regionais e grandes sucessos nacionais.

Seguindo a programação, no dia 21 de setembro, será a vez do cantor Ruan Moraes se apresentar, seguido, no dia 28 de setembro, por Gui Menezes, com um setlist de músicas autorais e sucessos da nova MPB, Pop, reggae e baladas românticas.

E fechando o “Happy Hour na Varanda”, o grupo Segura a Onda faz seu show no dia 5 de outubro, com muito pagode e samba. O evento terá início às 18h. A entrada é gratuita.

O Shopping Patteo Olinda está localizado na Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, nº 225, em Casa Caiada.

