OFICINA Férias no Paço do Frevo tem programação infantil com atividades diversas O projeto segue até o dia 31e conta com gratuidade às terças-feiras

Janeiro é mês de programação infantil com as Férias no Paço, em cartaz até o último dia de janeiro. Comandado pela equipe do Educativo da casa, o projeto traz atividades que dialogam com o Frevo. São elas: "Frevo no ar", "Estandarte na palma da mão", "Pintura e desenho", "Carteando o passo", "Contando o Frevo", "Brincando de Frevo" e "Entre passos e compassos".

As atividades estão incluídas no ingresso do museu, que custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), com entrada gratuita às terças-feira - e acontecem ao longo do dia, por demanda espontânea. Não é necessária inscrição prévia. Basta juntar a turminha e participar.

Confira a lista com a descrição completa de cada atividade das Férias no Paço:

Frevo no ar

Propõe a confecção de um brinquedo composto por palito, fita de cetim e outros materiais decorativos. Após finalizado, pode ser experimentado em conjunto com os movimentos do Frevo.

Estandarte na palma da mão

Busca aproximar o público infantil de elementos que compõem e representam as agremiações carnavalescas, como seus estandartes, e promover o conhecimento sobre seu papel e importância no Frevo. São apresentados às crianças estandartes reais e, em seguida, elas são convidadas a criarem as bandeiras das suas próprias troças, refletindo temas, símbolos e cores.

Pintura e desenho

Consiste na realização de pinturas e desenhos que aludem ao universo do Frevo, utilizando materiais diversos.

Carteando o passo

Utilização de cartas com imagens referentes a passos de Frevo, dinamizando, assim, o processo de mediação e possibilitando a realização de vivências da dança do Frevo. Os visitantes são convidados a escolher uma carta e, a partir da imagem escolhida, a tentar dar movimento ao que é visto, dando espaço também para o surgimento de novas formas de fazer passos já catalogados de Frevo.

Contando Frevo

Vivência interdisciplinar onde a música é o produto final da atividade. A partir de uma tabela que elenca a sessão percussiva das orquestras de Frevo, os participantes escolhem sons para representar os instrumentos: surdo, pandeiro e caixa. Contando e cantando as casas desenhadas, o processo é gravado via mídia de Whatsapp e o resultado é uma sessão rítmica de Frevo que pode tocar em diferentes andamentos, de acordo com a mudança de velocidade da mídia.

Brincando de Frevo

Momento de interação através da dança com o público infantil. Essa interação acontecerá por meio de brincadeiras populares como Morto/Vivo, Pega-congelou, Batatinha-frita 1, 2, 3. A partir das brincadeiras, princípios de dança serão introduzidos conduzindo as crianças ao aprendizado de passos de Frevo.

Entre passos e compassos

Vivências de música e dança, conduzidas pelos professores convidados Lucas Átila, percussionista, e Riqueza Braz, dançarino e passista de Frevo. O encontro visa promover a experimentação do Frevo através das suas especificidades corporais e musicais. Esta é uma atividade em parceria entre a equipe do Educativo e Escola Paço do Frevo.

SERVIÇO

Férias no Paço

Participação mediante entrada do Paço: R$ 10 inteira e R$ 5 meia

Local: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Horários: Terça a sexta, 10h às 17h | Sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia) - entrada gratuita às terças-feiras

