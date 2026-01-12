A- A+

Planetário Férias: Planetário Nave SAR oferece uma viagem no cosmos, no Bairro do Recife Experiência imersiva da Sociedade Astronômica do Recife ocupa a Livraria Jaqueira com tecnologia fulldome e sessões educativas para todas as idades

Em mês de férias escolares, é possível aliar diversão e conhecimento. Uma ótima opção para levar a garotada é o Planetário Nave SAR, que chega ao Bairro do Recife a partir desta segunda (12) até 8 de fevereiro, na Livraria Jaqueira (Rua Madre de Deus, Bairro do Recife).



A iniciativa idealizada pela Sociedade Astronômica do Recife (SAR), entidade fundada em 1973 pelo renomado Padre Jorge Polman, propõe uma experiência de imersão total que desvenda os mistérios do universo. Através de projeções em 360°, o público é convidado a uma jornada lúdica por galáxias, estrelas e planetas, transformando a ciência em um espetáculo visual.



Plantetário Nave SAR

Referência na popularização da astronomia em Pernambuco, nesta temporada, o planetário apresenta a exibição do filme fulldome “Da Terra ao Universo”.

Com 30 minutos de duração e tecnologia de projeção envolvente, o filme conduz o espectador desde os primeiros mitos gregos sobre as constelações até as descobertas de ponta dos telescópios modernos. Sob a direção de Theofanis N.



Matsopoulos e trilha sonora de Johan B. Monell, a obra revela o nascimento de estrelas e a imensidão do Sistema Solar, funcionando como uma verdadeira "janela para o cosmos" instalada no coração da capital pernambucana. Como destaca o diretor Matsopoulos, “uma jornada inspiradora que mostra até onde a curiosidade humana nos levou”.







Diversão e ciência

Mais do que entretenimento, a Nave SAR cumpre o papel de democratizar o acesso à educação científica. "É uma oportunidade imperdível para viajar pelo universo sem sair da cidade, despertando a curiosidade científica de forma prazerosa", reforça a organização do projeto.

As sessões ocorrem de quinta a domingo, com horários que se estendem até o início da noite, facilitando o acesso de turistas e moradores locais que circulam pelo centro histórico.

SERVIÇO:

Planetário Nave SAR na Livraria Jaqueira

Quando: até 8 de fevereiro de 2026, sempre de quinta a domingo.

Horários: Qui e Sex: Das 11h50 às 18h30. Sáb e Dom: Das 11h50 às 19h10.

Local: Livraria Jaqueira (Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife).

Ingressos: R$ 20 (Promocional) | R$ 30 (Meia-entrada para todos), disponíveis no Sympla

Classificação: Livre.

Informações: (81) 99551-2517 (WhatsApp).

