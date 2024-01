A- A+

BBB 24 Fernanda aconselha Davi no BBB 24: ''Vence o programa quem tem maior controle emocional''; confira Os dois conversaram na cozinha do VIP nesta terça (30)

Na manhã desta terça-feira (30), Davi e Fernanda acordaram primeiro que os outros participantes e conversaram sobre as últimas polêmicas envolvendo o brother no BBB 24. Quando a carioca acordou, o baiano tinha limpado a casa e preparado a mesa do café da manhã do VIP.

Na conversa, Fernanda expressou sua opinião sobre a situação que acusaram Davi de desperdiçar a comida, além de ser conveniente ele ajudar nos afazeres da casa. Para ela, a atitude do brother viabiliza as interpretações enviesadas.

''Quando você pega para arrumar a casa inteira, vai cair no mesmo argumento.. 'Ah, ele tá na mira e depois arruma a casa inteira'. É um pensamento que está condicionado, mesmo sabendo que é do coração. Aconteceu de muitas pessoas terem ficado sem nada no dia seguinte. As pessoas vão te parabenizar e na primeira oportunidade vão usar isso contra você", disse a sister.

Davi disse não se importar com o que os outros pensam dele, pois cada pessoa dentro da casa vai ter uma visão diferente sobre todos os participantes. Ele afirmou que a opinião do público sobre ele é o mais importante no jogo, por isso vai continuar fazendo o que gosta, independente se as pessoas do BBB 24 vão criticar ou não.

''Falaram que eu não posso ficar só na cozinha, mas é o meu gosto. Se quiser ir para academia uma hora, eu vou, pois quem manda na minha vida sou eu. Eu não tenho medo de ser eu mesmo, eu brigo, bato de frente sim, não importa se é homem, mulher, o que for, sei que preciso maneirar esse meu lado e as minhas palavras'', comentou o baiano.

Fernanda aconselhou Davi a não se exaltar nas discussões, porque ele pode acabar perdendo a razão na discussão, para a carioca o jogo é ganho no controle emocional.

''Eu vi uma frase muito legal antes de vir pra cá: 'Vence o programa quem tem maior controle emocional'. A pessoa que sabe dosar e equilibrar suas emoções por mais tempo é quem vai sobreviver a isso. Tem que ter controle'', disse a carioca.

''Só ganha o jogo quem se conhece…Eu me conheço'', rebateu Davi

