Fernanda Britto: quem é a influenciadora de etiqueta internada após AVC?

A influenciadora Fernanda Britto está internada desde o último dia 4, na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Em nota divulgada na última sexta-feira, 13, o hospital disse que a influenciadora foi transferida de uma unidade no Sul e que está recebendo os cuidados assistenciais necessários. A nota diz ainda que ela apresenta "quadro neurológico extremamente grave"

Fernanda começou a trabalhar como influenciadora digital em 2022, ano em que teve Covid-19 e ficou internada por 150 dias. Seu conteúdo é baseado em humor sobre etiqueta. Atualmente, ela acumula mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais.

Seu nome verdadeiro é Fernanda Brandão Matta de Araújo. Ela tem mais de 30 anos de experiência na área de protocolos e etiqueta social e profissional e criou um curso on-line chamado "Poder da Etiqueta". Nele, ela reúne 45 aulas sobre etiqueta social, familiar, coletiva e corporativa. Fernanda também oferece uma mentoria de elegância.



Nas redes sociais, a equipe de Fernanda informou que ela enfrenta "mais um momento delicado em sua saúde" e pede que os 2 milhões de seguidores "enviem orações, pensamentos de carinho e muita energia de amor e cura para ela".

Fernanda teria passado mal no dia 21 de novembro, quando estava em um evento em Curitiba. Ao receber o diagnóstico de AVC, a influenciadora teria ficado internada na capital paranaense, acompanhada de sua irmã, Martha, e depois transferida, via UTI aérea, para o Rio de Janeiro.

Amigos de Fernanda entraram em atrito com a sua irmã. Eles alegam que Martha tem impedido o acesso à influenciadora e escondido o real estado de saúde da especialista em etiqueta.

Stéphanie Murta, empresária de Fernanda, publicou uma declaração nas redes sociais da influenciadora. No texto, ela diz que Martha chegou a comunicar que Fernanda tinha sido declarada clinicamente morta, com um quadro irreversível.

No entanto, ainda de acordo com Murta, Kadu Pacheco, sócio de Fernanda, esteve no hospital, onde encontrou a paciente viva e se alimentando. Depois de perceberem que as fechaduras da casa de Fernanda tinham sido trocadas, Kadu e amigos procuraram uma delegacia, mas não conseguiram registrar boletim de ocorrência.



