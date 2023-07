A- A+

Literatura Fernanda Castro lança "Mariposa Vermelha", seu novo romance, no Recife Evento de lançamento ocorre na livraria Leitura do shopping RioMar, nesta quinta-feira (27)

A escritora Fernanda Castro lança "Mariposa Vermelha", seu novo livro, nesta quinta-feira (27), às 19h, na livraria Leitura do shopping RioMar. Durante o evento, haverá leitura do primeiro capítulo pela autora, roda de conversa e sessão de autógrafos.

Lançada pelo selo Suma, da Companhia das Letras, “Mariposa Vermelha” é uma obra de fantasia. O livro narra a história de Amarílis, uma jovem que conta com a ajuda de um demônio para enfrentar uma jornada ao passado e se encontrar nesse processo.



Ao fim do evento de lançamento, a livraria vai sortear dois cupons de R$50 para uso na loja entre todos aqueles que comprarem o título. A editora também vai disponibilizar cupons com 30% de desconto para usar no seu site.

Serviço:

Lançamento do livro “Mariposa Vermelha”

Nesta quinta-feira (27), às 19h

Na Livraria Leitura do Shopping RioMar

Preço do livro: R$69,90



Veja também

DIGITAL Fenômeno com fotos de biquíni, influenciadora gerada por IA impressiona seguidores