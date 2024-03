A- A+

BBB 24 Fernanda chora e desabafa sozinha: "Estão me vendo com medo, cansada, desesperada" Sister aproveitou a academia vazia para desabafar sozinha, enquanto se exercitava na bicicleta.

Enquanto os colegas de confinamento dormiam, na tarde desta quinta-feira (14), Fernanda aproveitou a academia vazia para desabafar sozinha, enquanto se exercitava na bicicleta.



"E quando você sabe que é forte, mas sente que não tem mais forças? E ao mesmo tempo, quando olha de fora, fala, que bobeira. Sacode a poeira, levanta, vai, se reconheça, como a Pitel fala. A gente tá cego. Tô cega. Tô naqueles dias que a gente não se aguenta, sabe. Se eu pudesse eu cobriria todos os espelhos da casa pra não ter que me olhar. Não quero ver ninguém, falar com ninguém. Então o que tô fazendo aqui, sua imbecil? Garota idiota, garota chata. Confusa", falou a sister.

"Vocês nunca vão me conhecer de verdade, não aqui. Estão me vendo com medo, cansada, estão me vendo desesperada. (...) Às vezes eu vou pro banheiro gritar, sem sair um som da minha boca. Porque eu não quero que ninguém veja isso. Porque é justamente a coisa que eu faria sozinha. e aqui eu não tô sozinha. Minhas fraquezas, minhas dúvidas, meus medos... O que vocês fazem com isso? Voltam contra mim. Que experiência louca! Parece fácil mas é difícil, aquela velha musiquinha", comentou Fernanda, como se conversasse com o público.



Após desabafar na academia, Fernanda continuou falando consigo mesma com palavras de incentivo, chorando, no gramado. "Vai dar certo. Vai dar certo. 'Vou vencer, seremos rápidos como um rio... Vou vencer, com a força igual a de um vulcão. Vou vencer, na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga inspiração!", disse.

