A- A+

BBB 24 Líder Fernanda coloca Alane, Beatriz, Deniziane e Yasmin na mira do paredão no BBB 24 Líder vai indicar um dos integrantes do quarteto no domingo (4). Antes, no sábado, haverá prova do anjo

A líder desta semana no BBB 24, Fernanda, indicou nesta sexta (2) quatro pessoas na mira do paredão. São elas: Alane, Beatriz, Deniziane e Yasmin. Uma das integrantes do quarteto será emparedada no domingo (4).

Dinâmica da semana

No sábado (3), haverá a prova do anjo, que será autoimune e poderá também imunizar outra pessoa. No domingo (4), o Big Fone irá tocar às 18h20. Quem atender fica imune e terá o poder de dividir a casa em dois grupos (1 e 2). A líder fica fora da divisão.

Ainda no domingo, o anjo autoimune escolhe outra pessoa para ficar imune também. A líder manda um para o paredão.

Na votação da casa, haverá duas etapas. Na primeira, de voto aberto, o Grupo 1 vota no Grupo 2 e vice-versa. Os dois mais votados serão emparedados. Depois, no voto fechado, cada grupo vota em integrantes do mesmo lado. Também os dois mais votados são emparedados.

Ao todo, cinco emparedados jogam a prova “Bate e Volta”. Apenas um se salva e, assim, será formado o paredão quádruplo. Na terça-feira (6) o público conhecerá o sétimo eliminado da temporada. Será o primeiro paredão com os fãs do programa votando para a opção "sair" no reality, após os primeiros da temporada serem para ficar.

Veja também

Justiça Ação de Marcius Melhem contra Dani Calabresa é considerada "improcedente" pela Justiça; entenda