A- A+

BBB 24 Fernanda desabafa: "Não concordo com metade das coisas que elas falam" Declaração da sister, nesta sexta (16), é sobre o posicionamento da suas próprias aliadas

Leia também

• Em conversa com aliados, líder Raquele revela suas opções de voto para o próximo Paredão

• Na Central do Líder: Raquele ouve conversa de sisters

A confeiteira Fernanda desabafou hoje (16) sobre o que acha das sisters que são suas aliadas no jogo.



Depois de acordar, ela foi ao Quarto da Líder – onde estão Raquele, Giovanna e Michel – e disse que anda estressada. E mais. Que o seu jeito reservado não é compreendido pelos demais companheiros de confinamento.

Desavenças

Fernanda ainda engatou o assunto desavenças com Pitel e Rodriguinho: "Parece que, às vezes, eu estou um pouco deslocada deles. Também não concordo com metade das coisas que eles falam. Eu fiquei muito mal semana passada, eu até fiquei mais reclusa”, disparou a sister.

Fernanda continua sua explicação: "Não estou dizendo da casa. Mas tipo as pessoas que estão comigo estavam me julgando e de um jeito não legal. E parece que a régua é do Rodrigo em vários momentos. Parece que o que ele fala é o certo, e aí eu faço tudo errado". Disse que o pagodeiro mantém uma dinâmica de se afastar quando discorda dela e, depois, retoma a convivência mais amistosa.

Veja também

BBB 24 Na Central do Líder: Raquele ouve conversa de sisters