BBB24 Fernanda é favorita para ser eliminada no Paredão desta terça-feira (20) no BBB 24, aponta enquete A nona eliminação começa a partir dsa 22h25

O nono eliminado do Big Brother Brasil 24 será conhecido nesta terça-feira (20), a partir das 22h25. A prévia indica a eliminação com margem de umas das emparedadas. Estão na berlinda: Fernanda, Deniziane e Matteus.

De acordo com a enquete do portal UOL, Fernanda será eliminada com 64,7% dos votos. Deniziane está como a segunda mais cotada com 31,1% e Matteus ficou com apenas 4,19%.

Vale lembrar que assim como na última semana, o voto popular deste Paredão é para eliminar.

O Sincerão da última segunda-feira (19) gerou muitas polêmicas após os participantes rasgarem as cartinhas dos colegas de confinamento.

Fernanda brigou com Beatriz e Leidy Elin, enquanto Deniziane se envolveu em confusão com Giovanna.



