BBB 24 Fernanda e Giovanna conversam sobre estratégia de brother no BBB 24: ''Como a gente vai confiar ?'' As duas comentaram na academia da casa, nesta quinta-feira (7), a falta de confiança que sentem no jogo de MC Bin Laden

Nesta quinta-feira (7), Fernanda e Giovanna conversaram sobre as últimas movimentações de MC Bin Laden no jogo do Big Brother Brasil 24. As duas comentaram na academia da casa sobre a falta de confiança que sentem em relação ao funkeiro, pois ele continua repetindo atitudes consideradas erradas pelas sisters.

''Nanda, eu não vou falar mais nada’’, começou a conversa Giovanna. Fernanda continuou a fala da amiga: ''Também não dá mais para falar, só que depois (Bin Laden) pede que as pessoas confiem, sabe? Como a gente vai confiar 100% se tá fazendo as mesmas coisas que fazia antes'', comentou a carioca.

A mineira seguiu a linha de raciocínio da aliada, falando que o cantor segue adotando essa estratégia por ela continuar dando certo para o brother fugir do Paredão.



A nutricionista citou a última formação da berlinda, pois observou que Alane não votou em Bin e se colocou no Paredão. ''Era para ter votado nele (Bin Laden), se ela tivesse votado, ela não teria ido para o Paredão. É por isso que o Bin faz'', falou Giovanna sobre a estratégia do seu ex-parceiro dentro da casa.

"Eu não entendo esses movimentos, sabe? Eu falei pra ele, é o tipo de coisa que eu não vou fazer. Se eu encarei aquele pessoal como meus adversários, e sei que eles sempre vão votar em mim", finaliza Fernanda sobre o jogo de Bin Laden.

O funkeiro acordou nesta quinta (7), refletindo sobre a Prova do Líder: “Preciso pegar essa liderança’’, comentou sozinho no jardim da casa.

