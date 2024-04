Fernanda e Pitel vão avaliar suas trajetórias nesta quarta (3) no Multishow

A- A+

Na madrugada desta quarta (3) para quinta-feira (4), a partir de 01h, uma das amizades mais icônicas do Big Brother Brasil 24, Fernanda e Pitel, participam do ''BBB - A Eliminação'' no Multishow.



A dupla foi eliminada na última sequência de Paredões, no domingo (31) e terça-feira (2), Fernanda e Pitel se despediram do programa e do tão sonhado prêmio, com 57,09% e 82% dos votos do público, respectivamente.

As ex-BBBs participam do ''BBB - A Eliminação'', ao vivo no Multishow ao lado da apresentadora Ana Clara que comanda a entrevista. A amizade entre a carioca e a alagoana marcou esta edição e as duas vão avaliar a trajetória no reality, erros e acertos no jogo e toda a repercussão fora da casa mais vigiada do Brasil.

