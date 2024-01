Fernanda fala de Davi para Pitel e Rodriguinho, no BBB 24: "Monstro" e "bomba relógio"

A- A+

Na área externa da casa, Fernanda conversou com Pitel e Rodriguinho, fazendo companhia no Castigo do Anjo. O baiano Davi voltou a ser assunto entre eles, que já especulam como ficará a casa caso ele retorne de mais um paredão.



"Não sei como vai ser o cenário do pós quem volta, entende?. De verdade. De ficar eu e você, amiga, com esse monstro, esse garoto bomba relógio, gritando para tudo que é lado", disparou Fernanda.

"Aí eu começo a gritar, porque ele nunca veio para o meu lado. Ele nunca partiu para o meu lado. Aí temos o Sincerão. Tu vai", sugeriu Pitel. "Não, eu estou imune", respondeu Fernanda. "Não. Vai o anjo o líder e os emparedados", explicou Rodriguinho. "Não sabia disso", disse Fernanda.



