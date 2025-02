Fernanda Gentil conta episódio em que polícia bateu na casa em que estava nos EUA

A- A+

A apresentadora Fernanda Gentil levou um grande susto em sua viagem à Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Ela, que acabou de voltar do passeio, contou em seu canal do YouTube sobre o dia em que se assustou com policiais norte-americanos batendo na porta da casa que estava hospedada.

Ao lado da família e de amigos, a jornalista alugou um imóvel na região. Ao todo, 24 pessoas se hospedaram no local. "A casa era um auê de barulho. A gente ficava o tempo todo jogando, se encontrava no final do dia, tomava vinho, batia papo", confessou "Do nada, surgiu um policial. Eu falei: 'Pronto, é o barulho'"

No vídeo, Gentil afirma que foi atender a porta já preparada para pedir desculpas e explicar que havia muitas crianças na casa, o que explicaria os barulhos. O motivo da abordagem policial, no entanto, surpreendeu a apresentadora.

"Cheguei lá e falei: 'Oi, entra'. Aí ele falou: 'A porta do carro ficou aberta'. Foi só isso, ele só queria dizer que a porta do carro tinha ficado aberta. A porta era de correr. Estava uma friaca, então a gente ia congelar no dia seguinte", revelou.

Apesar do final positivo, a jornalista não negou o medo que sentiu. Em meio a risadas, afirmou que, durante a conversa, "não passava nem sinal de wi-fi". "Já fui com a mãozinha assim", afirmou aos risos, colocando ambos os braços juntos e fazendo o gesto de restrição das mãos por algemas.

