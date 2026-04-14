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FAMOSOS Fernanda Lima diz que divide contas com Rodrigo Hilbert: 'Casei com um homem pobre' Em conversa no podcast Terapira, a apresentadora comentou sobre a importância de uma dinâmica financeira no casamento

A apresentadora Fernanda Lima defendeu mais abertura para falar sobre dinheiro dentro dos relacionamentos e comentou como divide as despesas com o marido, Rodrigo Hilbert. Em participação no podcast Terapira, ela afirmou que o tema ainda é cercado por inseguranças e precisa ser tratado com mais naturalidade.

Durante a entrevista, Fernanda Lima explicou como funciona a dinâmica financeira no casamento. "A gente divide as contas, mas de repente, um pagou a mais... Sabe? Você vive mais de 20 anos, então eu acho que é um assunto que a gente precisa se apropriar mais", disse.

A apresentadora também afirmou que ainda existe resistência em falar sobre dinheiro, inclusive em relação ao próprio valor profissional. "Parece que a gente tem vergonha de falar de dinheiro, parece que a gente tem uma insegurança de dizer quanto a gente vale (no mercado de trabalho)", afirmou.

Criação e relação com independência

Fernanda relatou que foi incentivada pelo pai a buscar independência financeira desde cedo. Segundo ela, esse direcionamento influenciou suas escolhas e prioridades.

"Meu pai me apoiava muito para eu ser autônoma. Ele sempre dizia: 'não te deslumbra, mas vai. Trabalha, constrói, junta'", contou.

A apresentadora afirmou ainda que o foco no trabalho fez com que abrisse mão de experiências da juventude. "Eu deixei de ser adolescente, porque eu já estava trabalhando. […] Na época, eu lembro que me fazia um pouco de falta, mas eu nunca me arrependi", disse.

Na conversa, Fernanda Lima criticou a ideia de mulheres que buscam segurança em relacionamentos com homens ricos. "É tão patético, tão triste, porque num primeiro momento pode parecer a salvação, mas é justamente o tolhimento da liberdade", afirmou.

Ao comentar sua trajetória familiar, completou: "Minha avó casou com um homem pobre. Minha mãe casou com um homem pobre. Eu casei com um homem pobre".

Planejamento e autonomia

A apresentadora também destacou a importância do planejamento financeiro, especialmente para mulheres que desejam ter filhos. Segundo ela, ter renda própria amplia as possibilidades de escolha.

"Isso nos dá ferramenta para gente poder entrar onde a gente achar que tem que entrar. Sair de onde a gente achar que tem que sair, ter condições para decidir a nossa vida, decidir o nosso rumo", disse.

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estão juntos desde 2001 e oficializaram a união em 2021. O casal tem três filhos: os gêmeos João e Francisco, de 17 anos, e Maria Manoela, de cinco.

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