O décimo paredão do Big Brother Brasil 24, no final da noite deste domingo (25), está formado. Fernanda, Lucas e Rodriguinho são os escolhidos que vão para o julgamento do público, que escolherá qual dos três será eliminado.

O Anjo da semana, Michel, ficou imune e também teve o poder de imunizar mais um participante, escolhendo Giovanna.

Antes de vencer a prova pela imunidade, o mineiro era um dos quatro que estavam Na Mira da Líder. Além dele, Beatriz colocou a pulseira em Rodriguinho, Giovanna e Fernanda.

Beatriz indicou Rodriguinho. É a primeira vez que cantor de pagode está indo ao paredão. Ela alegou que ele faria o mesmo se estivesse no lugar dela. Beatriz disse, também, que estava indicando o cantor para defender seus aliados.

Isabelle, da dupla vendedora na Prova do Líder, também teve o poder de escolher um brother para a berlinda e indicou Lucas. Já Leidy Elin, que conquistou o Poder Curinga, indicou Fernanda.

Pela casa, os confinados, desta vez, votaram no confessionário. O indicado por eles foi o MC Bin Laden, com nove votos. Na prova do Bate e Volta, disputada por Fernanda, Bin Laden e Lucas, este último escapou. Rodriguinho, por ter sido indicado pela líder, não teve direito a participar do Bate e Volta.

Em conversa com Leidy após a consagração do Poder Curinga, neste sábado (24), Beatriz disse que, caso Fernanda e Pitel vencessem o Anjo, ela colocaria Michel direto no paredão. Mas como o professor ganhou a disputa, e Giovanna foi imunizada, a líder, escolheu Rodriguinho.

