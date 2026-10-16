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ANIVERSÁRIO Fernanda Montenegro completa 97 anos; relembre momentos marcantes da carreira da atriz Além de vencer o Emmy Internacional e ser indicada ao Oscar, artista também é imortal da Academia Brasileira de Letras

Em 1937, uma menina de oito anos subiu ao palco pela primeira vez para participar de uma peça na igreja.



Nascida em 16 de outubro de 1929, no Rio de Janeiro, Arlette Pinheiro Esteves da Silva se tornaria Fernanda Montenegro, um dos nomes mais importantes da história do teatro, do cinema e da televisão brasileira.

Nesta sexta-feira (16), a atriz completa 97 anos. Para marcar a data a Folha de Pernambuco relembra alguns momentos de sua trajetória, com personagens memoráveis, reconhecimento internacional e contribuições para a cultura brasileira.

1. Rádio MEC (1944)

Aos 15 anos Arlette começou a trabalhar na Rádio do Ministério da Educação e Cultura, conhecida como Rádio MEC, onde atuou como locutora e participou de programas de rádio-teatro.



Foi nesse período que se auto-batizou como Fernanda Montenegro, nome que a atriz levou para uma carreira com mais de 70 espetáculos teatrais, dezenas de produções para a televisão e trabalhos marcantes no cinema, além de personagens que atravessaram gerações.

2. Pioneirismo na TV Tupi (1951)

Fernanda Montenegro entrou para a história da televisão brasileira ao se tornar a primeira atriz contratada profissionalmente pela TV Tupi, em 1951.



Na emissora, participou de diversas produções teatrais exibidas na televisão, em um período em que a teledramaturgia ainda dava seus primeiros passos no país.

O trabalho ajudou a consolidar a carreira e abriu caminho para uma trajetória que passaria por diferentes fases da televisão no País.

3. “Eles Não Usam Black-Tie” (1981)

No filme dirigido por Leon Hirszman, Fernanda Montenegro foi Romana, uma mulher que sustenta a família em meio aos conflitos provocados por uma greve operária.



Uma das cenas mais lembradas mostra a personagem escolhendo feijão, momento cotidiano que evidencia a força de sua interpretação.

Premiado com o Leão de Ouro no Festival de Veneza, o longa foi lançado em um contexto de mobilização dos trabalhadores durante a ditadura militar.



A obra retrata os conflitos entre gerações e as tensões sociais e políticas que marcaram o período.



O filme pode ser assistido por assinantes do Amazon Prime Video e no Youtube está disponível para aluguel.

4. “Guerra dos Sexos” (1983)

Na novela escrita por Silvio de Abreu, com colaboração de Carlos Lombardi, Fernanda Montenegro viveu Charlô, personagem que protagonizou uma das duplas mais lembradas da teledramaturgia brasileira ao lado de Paulo Autran, intérprete de Otávio.

Dirigida por Jorge Fernando e Guel Arraes, a produção apostou no humor físico, em situações absurdas e em uma abordagem irreverente dos conflitos entre homens e mulheres. A novela marcou a faixa das 19h da TV Globo e permanece entre os trabalhos mais conhecidos da atriz na televisão.



A novela está disponível para assinantes Globoplay.

5. “Central do Brasil” (1998)

Dirigido por Walter Salles, Central do Brasil é um dos filmes mais importantes do cinema brasileiro contemporâneo.



Na trama, Fernanda interpreta Dora, uma ex-professora que escreve cartas para pessoas analfabetas e acaba acompanhando o menino Josué em uma viagem pelo interior do país.

A atuação rendeu à atriz o Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim e uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz, em 1999. Com isso, Fernanda se tornou a primeira brasileira indicada à categoria, reconhecimento que ajudou a ampliar a projeção internacional do cinema nacional.



O filme está disponível para assinantes Globoplay, Apple TV, Claro TV+, Netflix e Amazon Prime Video, e também no YouTube.

6. “O Auto da Compadecida” (2000)

Na adaptação da obra de Ariano Suassuna dirigida por Guel Arraes, Fernanda Montenegro interpreta Nossa Senhora, figura central no julgamento de João Grilo e de outros personagens após a morte.

Com humor, elementos da cultura popular e referências à religiosidade nordestina, o filme conquistou o público e se tornou um dos títulos mais populares do cinema brasileiro. A produção também ajudou a levar a obra de Suassuna a novas gerações.



Disponível para assinantes Globoplay.

7. “Doce de Mãe” (2012–2014)

Em “Doce de Mãe”, Fernanda Montenegro interpreta Picucha, uma viúva de 85 anos que enfrenta as mudanças da velhice com humor e autonomia.



A personagem surgiu em um especial de fim de ano exibido pela TV Globo em 2012, que deu origem a uma série em 2014.

Pelo papel, a atriz venceu o Emmy Internacional de Melhor Atriz em 2013, tornando-se a primeira brasileira a conquistar o prêmio nessa categoria.



Em 2015, a obra também recebeu o Emmy Internacional de Melhor Comédia na categoria seriado.



Disponível para assinantes Globoplay.

8. Imortal da Academia Brasileira de Letras (2021–2022)

Em novembro de 2021, Fernanda Montenegro foi eleita para ocupar a cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras (ABL), sucedendo o diplomata Affonso Arinos de Mello Franco.

A atriz tomou posse em março de 2022, aos 92 anos, e se tornou a primeira mulher a ocupar a cadeira. A eleição reconheceu sua contribuição para a cultura brasileira, construída ao longo de décadas no teatro, no cinema e na televisão.

9. Recorde no Guinness World Records (2024)

Em agosto de 2024, Fernanda Montenegro reuniu cerca de 15 mil pessoas no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, para uma leitura de trechos da obra "A Cerimônia do Adeus", da filósofa francesa Simone de Beauvoir.

O encontro entrou para o Guinness World Records como o maior público reunido para uma leitura filosófica. O evento evidenciou a capacidade da atriz de mobilizar grandes plateias em torno da literatura e do pensamento.

10. "Ainda Estou Aqui" (2024–2025)

Aos 95 anos, Fernanda Montenegro voltou a ganhar destaque internacional com "Ainda Estou Aqui", filme de Walter Salles inspirado na história de Eunice Paiva, viúva do ex-deputado Rubens Paiva, desaparecido durante a ditadura militar brasileira.

No longa, Fernanda interpreta Eunice na fase final da vida, enquanto sua filha, Fernanda Torres, vive a personagem na juventude e na vida adulta.



A participação da atriz encerra a narrativa, que aborda a memória, a violência de Estado e os efeitos da ditadura sobre uma família brasileira.

O filme conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, ampliando sua repercussão mundial e reafirmando a presença de Fernanda Montenegro na história do cinema brasileiro.



Disponível para assinantes Globoplay e Amazon Prime Video.

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