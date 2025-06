A- A+

TEATRO Fernanda Montenegro anuncia turnê de leituras dramáticas pelo Brasil, após temporada no Rio No Rio, atriz de 96 anos se apresenta em julho no Teatro Multiplan

Após anunciar novas temporadas de leituras dramáticas de Simone de Beauvoir e Nelson Rodrigues no Rio, em julho, Fernanda Montenegro informou que também vai viajar pelo Brasil com os espetáculos.



Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz de 96 anos postou um vídeo em que diz que irá "do Rio para o Brasil" com as apresentações.

No Rio, Fernanda, que abriu, em março, as atividades culturais de 2025 da Academia Brasileira de Letras (ABL), na qual ocupa a cadeira 17, ficará em cartaz no Teatro Multiplan, em duas temporadas simultâneas.



Aos sábados (12, 19 e 26/7), Fernanda apresentará "Nelson Rodrigues por ele mesmo". Aos domingos, "Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir" (13, 20 e 27/7).

As datas e cidades por onde ela percorrerá ainda não foram reveladas. No vídeo, a atriz responde à pergunta "mas fazer turnê de teatro aos 96 anos?": "Isso mesmo, com coragem", diz Fernanda.

Veja também