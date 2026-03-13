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TEMPORADA DE PREMIAÇÕES Fernanda Montenegro e Adolpho Veloso serão homenageados no Golden Globes Tribute Gala Brazil Evento acontecerá pela primeira vez na quarta-feira (18Fernanda Montenegro, Antonio Pitanga, Valentina Herszage e Adolpho Veloso serão homenageados no primeiro Golden Globes Tribute Gala Brazil, que acontecerá na próxima quarta-feir), no Copacabana Palace

Fernanda Montenegro, Antonio Pitanga, Valentina Herszage e Adolpho Veloso serão homenageados no primeiro Golden Globes Tribute Gala Brazil, que acontecerá na próxima quarta-feira (18 de março), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A noite celebrará as contribuições desses artistas para o cinema e a televisão brasileiros, marcando o primeiro evento do Golden Globes® desse tipo no Brasil e reforçando o compromisso da organização em reconhecer a excelência criativa em um palco global.

Fernanda Montenegro será homenageada como uma das figuras mais icônicas do cinema brasileiro. Indicada ao Globo de Ouro por sua atuação em "Central do Brasil", que ganhou o prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira, ela construiu uma carreira histórica que abrange cinema, teatro e televisão. Seu trabalho transcende gerações e reafirma a atriz como uma força definidora na cultura brasileira e elevando o cinema brasileiro no cenário internacional. Fernanda receberá a maior honraria da cerimônia, o Golden Globes Apogeu Award, concedido anualmente a um homenageado cujo trabalho tenha gerado um impacto duradouro no cinema e na televisão.

Antonio Pitanga, ator, diretor e figura central do movimento do cinema novo brasileiro, também receberá o Golden Globes Apogeu Award. Com uma carreira marcada por performances emblemáticas em mais de 50 filmes, incluindo "Barravento" e "Ganga Zumba", ele também construiu um legado duradouro no teatro e na TV. Ao longo de sua vida e obra, Pitanga permanece profundamente comprometido com a valorização da cultura negra no Brasil e se destaca como uma das figuras mais respeitadas e influentes da história do cinema brasileiro.

Valentina Herszage receberá o Golden Globes Ascensão Award, em reconhecimento à sua ascensão no cinema e na TV. Após receber aclamação da crítica por seu papel em "Kill Me Please", ela consolidou ainda mais sua trajetória interpretando Vera Sílvia Facciolla Paiva em "Ainda estou aqui", de Walter Salles. O filme recebeu duas indicações ao Golden Globes, incluindo Melhor Filme em Língua Estrangeira e Melhor Atriz em Filme Dramático. Fernanda Torres ganhou este último prêmio, marcando um momento histórico 25 anos depois de sua mãe, Fernanda Montenegro, ter sido reconhecida por seu trabalho em um filme do mesmo diretor. O trabalho de Herszage reflete maturidade artística posicionando-a entre os talentos mais cativantes de sua geração na narrativa brasileira.

Por seu trabalho aclamado internacionalmente como diretor de fotografia, Adolpho Veloso também será premiado com o Golden Globes Ascensão Award. Indicado ao 98º Oscar de Melhor Fotografia por "Sonhos de Trem", Adolpho fez história como o primeiro brasileiro a ser indicado na categoria. Desde então, seu nome emergiu como uma voz definidora no cinema contemporâneo, reconhecido por suas composições marcantes e lente cinematográfica singular que elevam a narrativa, projetando o talento brasileiro no cenário global.

A cerimônia será apresentada por Bruna Marquezine e Lázaro Ramos.

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