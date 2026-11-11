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Famosos Fernanda Montenegro e outros artistas da TV protestam contra jornadas de 12h no audiovisual Mobilização ganhou visibilidade na última segunda-feira, 9, com publicações de atores ligados à Globo

"Estamos cansados". Foi com essa mensagem que Fernanda Montenegro manifestou apoio à campanha que reivindica o fim das jornadas de 12 horas no audiovisual. A atriz está entre os artistas que se juntaram ao movimento, que também recebeu a adesão de José de Abreu, Camila Pitanga, Humberto Carrão, Carolina Dieckmann e outros nomes da televisão brasileira.

A mobilização ganhou visibilidade na última segunda-feira, 9, com publicações de atores ligados à Globo. Nas imagens, os artistas aparecem segurando claquetes e utilizando a hashtag #PeloFimDas12h para chamar a atenção para as condições de trabalho no setor.

José de Abreu também gravou um vídeo para defender a reivindicação. Para o ator, a situação atual precisa ser discutida pelos profissionais da indústria.

"Do jeito que está, não pode ficar. É contra a lei. E por isso eu quero aqui dar todo o meu apoio a essa campanha", declarou.

Ele ainda questionou a carga horária semanal enfrentada pelos trabalhadores. "Qual é a solução? Não sei. Temos que sentar e discutir. Mas o fato é que 60 horas semanais realmente é equivalente a trabalho escravo. E nenhum de nós merece isso", afirmou.

Artistas cobram condições justas de trabalho

A repercussão também chegou às publicações de outros participantes. Camila Pitanga, em uma postagem feita em parceria com Sérgio Guizé, destacou que a rotina profissional não deve comprometer a vida pessoal.

"Jornada justa já! Pelo fim das 12 horas! A vida não pode ser só trabalho", escreveu a atriz.

Caroline Abras e Carolina Dieckmann também se posicionaram em defesa dos trabalhadores do setor: "Por condições justas de trabalho para trabalhadores e trabalhadoras do audiovisual".

Além das manifestações dos artistas, o ator Ênio Cavalcante chamou a atenção para a realidade de quem trabalha atrás das câmeras. Em sua publicação, ele questionou a ideia de que jornadas extensas sejam uma consequência natural da paixão pela profissão.

"Doze horas de trabalho não são motivo de orgulho, são motivo de reflexão. A paixão pelo cinema não pode justificar jornadas exaustivas. Por trás das câmeras existem trabalhadores, não máquinas", escreveu.

Por que a campanha questiona as diárias de 12 horas?

A reivindicação não se limita aos atores. O movimento teve início entre profissionais responsáveis por diferentes etapas das produções, incluindo assistentes de direção, figurinistas e camareiras.

O questionamento envolve uma prática recorrente no cinema, nas novelas, nas séries e na publicidade: a previsão de 12 horas de trabalho por diária. Na rotina dos sets, porém, esse período pode ser ultrapassado quando são contabilizados os horários de preparação e encerramento das gravações, além dos deslocamentos

Com isso, jornadas inicialmente estabelecidas em 12 horas podem chegar a 14, 18 horas ou até mais. A campanha chama a atenção para o impacto dessa dinâmica sobre todos os profissionais envolvidos na realização de uma produção.

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