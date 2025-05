A- A+

DIA DAS MÃES Fernanda Montenegro lê crônica de Drummond para o Dia das Mães Texto do poeta mineiro foi escrito em 1954 e fala sobre a relação entre mães e filhos

A atriz Fernanda Montenegro aproveitou este domingo, 11, para compartilhar uma leitura de Carlos Drummond de Andrade em seu perfil no Instagram. A dama da dramaturgia brasileira publicou um vídeo em que lê a crônica Mãe, texto publicado pelo cronista mineiro seis anos após a morte de sua própria mãe, Julieta Augusta Drummond de Andrade, em 1948.



"Esta é uma crônica de Carlos Drummond de Andrade sobre mãe e filho. Mas eu diria mãe... é, e filhos. É de 1954", explica a atriz, antes de iniciar a leitura.



No texto, Drummond relembra a vida de sua mãe e os momentos marcantes que viveu com ela também ao lado de seu pai, o fazendeiro Carlos de Paula Andrade, que morreu em 1931. Os dois tiveram juntos 14 filhos, entre os quais está o poeta.





Veja também