Fernanda Montenegro posta homenagem a Fernanda Torres e relembra início da carreira da filha

De Fernanda, para Fernanda. Fernanda Montenegro fez uma homenagem para a filha, Fernanda Torres, na tarde deste sábado nas redes sociais, destacando o talento de "Nanda" e relembrando quando ela começou, no Teatro Tablado, no Rio, aos 12 anos.

O texto veio celebrar a conquista do Oscar de "Ainda estou aqui", filme protagonizado por Fernanda Torres, na categoria "melhor filme internacional" justamente no domingo de "carnaval dionisíaco", como Fernanda escreve no texto.

"Fernanda Torres é um imenso talento como ser humano – dá a dimensão dessa vocação, ampla e inarredável, de ser uma atriz extraordinária. A arte de ser ator (no caso atriz) só nós, desse ofício, entendemos na pele, repito, na pele, o que é o ser humano. Ela, Nanda, sabe. Desde os seus doze anos, quando Fernando e eu a assistimos no palco do Teatro Tablado, com total domínio de cena, nós, os pais atores, nos abraçamos aos prantos diante do fenômeno. Veio à minha memória a frase do grande ator brasileiro, Procópio Ferreira, que, no final da interpretação da jovem e eterna atriz Bibi Ferreira, sua filha, Procópio, agradecendo o estrondoso aplauso ao final do clássico “Mirandolina” – de Goldoni – e na emoção do que estava acontecendo, lançou em voz alta: 'Senhoras e Senhores, está lançada a minha filha!'", escreveu a atriz.