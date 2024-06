Fernanda Montenegro presta homenagem a Jacqueline Laurence: 'Saúdo sua vida cênica'

A- A+

A atriz Fernanda Montenegro usou as redes sociais para homenagear a colega de profissão, Jacqueline Laurence, morta nesta segunda-feira (17), aos 91 anos, após sofrer uma parada cardíaca.

Em seu perfil no Instagram, Fernandona postou um vídeo em que diz:

"Jacqueline querida, saúdo a sua vocação, saúdo o seu humor, desafiador e inquietante, saúdo sua vida cênica, plenamente realizada".

Jacqueline Laurence estava internada no hospital Miguel Couto, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela será velada nesta terça-feira (18), de 10h às 14h, no Teatro Tablado, no bairro do Jardim Botânico. O corpo da atriz será cremado na mesma data, em cerimônia restrita a amigos e familiares.

Laurence, de 91 anos, estava internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio, e sofreu uma parada cardíaca por volta das 2h20 desta segunda-feira (17). As informações são do próprio hospital.

Homenagens dos famosos

“O Brasil perde Jacqueline Laurence, a francesa mais brasileira de nossas telas e palcos, principalmente de nossos corações. Sempre foi uma atriz inteligente, elegante, sagaz em seu humor, com total domínio de sua presença cênica. Descanse em paz, amada Jacqueline, siga brilhando pelo universo, receba nosso amor e gratidão”, escreveu Beth Goulart em uma homenagem à atriz no Instagram.

Ao publicar uma foto na qual aparece abraçada a Jacqueline, a atriz Leona Cavalli agradeceu pela contribuição dela à arte brasileira. “Querida Jacqueline Laurence, grande atriz, obrigada por sua contribuição à arte no Brasil; descanse em paz. Meus sentimentos aos familiares”, escreveu.

Os atores Antonio Calloni, Gloria Pires, Anderson Muller e Marcos Breda também lamentaram a perda. “Jacqueline Laurence partiu… E o resto é silêncio”, disse Breda.

