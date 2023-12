A- A+

FAMOSOS Fernanda Montenegro se encontra com Papa Francisco e recebe benção, no Vaticano; confira vídeo Encontro aconteceu no fim da Audiência Geral, nesta quarta; atrizes participaram da Missa do Galo, na véspera do Natal

Fernanda Montenegro e a filha Fernanda Torres compartilharam, nesta quarta-feira, nas redes sociais o registro de um momento que tiveram junto ao Papa Francisco, no Vaticano. Na ocasião, o líder da Igreja Católica abençoou as atrizes. O encontro aconteceu no Vaticano, ao término da Audiência Geral. Dias atrás elas participaram, com outros membros da família, da Missa do Galo, que antecede a celebração do dia do Natal.

"Deus te abençoe", diz o Papa no vídeo, enquanto segura a mão de Fernanda Montenegro.

Antes do encontro com o Pontífice, a atriz veterana, de 94 anos, e a filha passaram a noite de Natal na Itália. De acordo com o perfil do site Vatican News, também assistiram a missa presidida por Francisco o marido de Fernanda Torres, Andrucha Waddington, e os filhos do casal.

"Católica, com 94 anos, lúcida, bem disposta e emocionadíssima”, descreve o Vatican News, canal de notícias oficial da igreja.

Confira vídeo:

