Fernanda opina sobre jogo de Davi no BBB 24: ''Ele vê quem é mais fraco e tenta montar em cima''

Nesta terça-feira (27), Fernanda expressou sua opinião sobre a relação entre Davi e Rodriguinho no BBB 24. A carioca conversou com Michel na academia da casa, comentando a sua visão dessa rivalidade entre os brothers.

''Eu acho que ele (Davi) não tinha conhecido ninguém, falado com ninguém. Eu acho que as pessoas depois vieram dar um papinho nele, 'c****** mano, é o Rodriguinho... olha que você fez'', disse a sister.

Na opinião de Fernanda, Davi arregou no embate contra Rodriguinho por temer a influência do pagodeiro fora do programa, assim como o baiano não discute mais com MC Bin Laden, depois da briga entre eles. Para a sister, o motorista de aplicativo vai para cima de Lucas Henrique, mas não vai enfrentar o funkeiro.

"Ele (Davi) vê quem é mais fraco e tenta montar em cima, mas ele já levou uma do Bin que ele não quer mais saber dele, pode ver que ele disse que não queria mais troca com o Bin e se afastou. Eu já peguei isso que o Davi faz, mas quando ele viu que era cachorrada [Bin], ele não quis mais", opinou Fernanda.

