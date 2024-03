A- A+

BBB 24 Fernanda opinou sobre a formação de Paredão do BBB 24: ''Não muda nada no jogo de ninguém'' Lucas Henrique, Yasmin e Isabelle são os emparedados desta semana

Um novo Paredão triplo foi formado na noite do último domingo (10) na casa do Big Brother Brasil 24. Lucas Henrique já estava na berlinda, por consequência de ter sido o primeiro a sair da Prova do Líder de quinta-feira (7). Yasmin Brunet, indicada pela Líder Beatriz e Isabelle, escolhida por Pitel através da dinâmica do Poder Curinga, completaram a disputa.

Matteus foi o mais votado pela casa, com seis votos, mas ele escapou do Paredão após vencer a Prova Bate e Volta, com 100% de aproveitamento contra Isabelle e Lucas.

Na dinâmica, os brothers precisavam contar com a sorte de encontrar seis produtos de limpeza do patrocinador em um dos 30 armários montados na área externa. Além disso, o brother também levou R$ 10 mil para casa.

Sobre o Paredão, a carioca Fernanda não gostou da configuração final, pois na sua visão não haverá nenhuma mudança no desenvolvimento do jogo, com uma ressalva. Ela conversou com MC Bin Laden na academia da casa, na madrugada desta segunda (11)

"Não gostei desse Paredão, não. Achei sem graça. Se a Cunhã sai, não muda em nada o grupo das Fadas porque ela entrou por último. Não muda nada no jogo de ninguém (...) Yasmin é mais ou menos a mesma coisa. Mas o Buda (Lucas) já muda'', finalizou ela.

