BEBÊ A BORDO Fernanda Paes Leme anuncia gravidez, aos 40, do noivo Victor Sampaio A atriz contou a novidade em post nas suas redes sociais. É o primeiro filho do casal

A atriz Fernanda Paes Leme, 40 anos, divulgou em suas redes sociais que está grávida do primeiro filho. “Estamos grávidos”, diz ela sobre o momento vivido com o noivo, o empresário Victor Sampaio.

Fernanda postou fotos ao lado do noivo e do cachorro do casal. Em uma delas, a atriz segura a imagem do exame de ultrassom do bebê.

“Estamos grávidos. Apresento a vocês nossa familinha. Nos últimos 3 meses refletindo, planejando, ainda não acreditando e sonhando com o que o futuro reserva para gente... Seja o que for, vamos juntos, tem uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa notícia com vocês nesse dia tão especial”, diz na legenda do post.



