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FAMOSOS Fernanda Paes Leme cancela compromissos após ficar doente A atriz e apresentadora foi diagnosticada com uma forte virose mas não precisou permanecer hospitalizada

Fernanda Paes Leme precisou dar uma pausa na rotina profissional após ser diagnosticada com uma forte virose. A atriz e apresentadora revelou nas redes sociais que procurou atendimento médico depois de sentir sintomas que se agravaram ao longo do dia, levando ao cancelamento de compromissos importantes previstos para esta semana.

Apesar da preocupação dos fãs, Fernanda tranquilizou o público ao explicar que não está internada. Ela contou que foi ao hospital apenas para realizar exames e que já está em casa, seguindo repouso para se recuperar completamente.

Segundo a apresentadora, os primeiros sinais surgiram enquanto ela cumpria compromissos profissionais. Em relato publicado nas redes sociais, Fernanda afirmou que começou a sentir dores pelo corpo, moleza e calafrios, sintomas que foram se intensificando ao longo do dia.

Com o agravamento do quadro, ela decidiu buscar atendimento médico e recebeu o diagnóstico de uma virose. "Ontem estava resolvendo meus compromissos e meu corpo pediu uma pausa", escreveu a artista ao compartilhar a situação com os seguidores.

Posteriormente, ela esclareceu que não precisou permanecer hospitalizada. "Não estou internada, não. Estou em casa de repouso. Só passei pelo hospital mesmo para fazer exames. A virose veio mais forte, mas já, já ficarei bem", afirmou.

Agenda precisou ser cancelada

Por recomendação médica e para priorizar a recuperação, Fernanda precisou cancelar todos os compromissos profissionais programados para os próximos dias. Entre eles está sua participação como apresentadora do Prêmio da Música Brasileira, evento que ocorre nesta quarta-feira, 10, no Rio de Janeiro.

Ela também precisou desmarcar a gravação de um podcast e lamentou não poder cumprir os compromissos que aguardava com expectativa.

Agora, a apresentadora pretende dedicar os próximos dias exclusivamente ao tratamento. Em tom otimista, Fernanda afirmou que a prioridade é descansar e respeitar os limites do próprio corpo para retornar às atividades o quanto antes.

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