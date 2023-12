Fernanda Paes Leme estreia novo talk show e garante: "Não estou aqui para lacrar"

A- A+

A última quarta-feira de novembro no Rio foi daqueles dias nublados, mas abafados, quando uma piscina é o local perfeito para se estar: refresca e não tem o sol latejando na cabeça. Fernanda Paes Leme esteve durante toda a manhã e a tarde exatamente nesse lugar onde muita gente gostaria de passar o tempo. Mas ela não ficou de pernas para o ar. Esse era o cenário de “Na piscina com Fê Paes Leme”, programa de verão do GNT, que estreia no dia 15 de janeiro, às 20h15.

Sem as habituais temporadas de férias do “Saia justa” e do “Papo de segunda”, o canal apostou em mais um programa de entrevistas, desta vez guiado pelo carisma da apresentadora. Ela bombou em 2023, juntamente com a amiga Giovanna Ewbank, no comando do videocast de entrevistas com celebridades “Quem pode, pod”.

— Achei chique ter meu nome no título. Esse é um diferencial que parece bobo, mas não deixa de ser um sonho de infância, quando eu brincava de apresentar. Mexe um pouco com a nossa vaidade — diz Fernanda. — Mas o “Na piscina” é a cara do convidado. Não estou aqui para chamar atenção, para lacrar.

No dia em que O Globo esteve no set, o programa recebeu a atriz Victoria Strada de manhã e a cantora Pocah, à tarde. Os cantores MC Cabelinho e Duda Beat, as atrizes Clara Moneke e Maria Clara Gueiros, e a vidente Marcia Sensitiva são alguns dos outros convidados.

Um talk-show com a sua marca é uma forma de comemorar os 25 anos de TV da paulistana, que começou na TV Globo como a Patty, do seriado “Sandy & Júnior”, com apenas 15 anos. De lá para cá, fez dez novelas, como “Agora é que são elas” (2003), “América” (2005), “Salve Jorge” (2012) e “Malhação” (2018). Em 2014, experimentou pela primeira vez o posto de apresentadora no reality show musical “Superstar”, também da TV Globo. Chegou a comandar o “X Factor”, na Band, em 2016. No mesmo ano, estreou o “Desengaveta”, no GNT, que ficou no ar até 2019. O mais recente trabalho como atriz foi na série “Nada suspeitos”, da Netflix, do ano passado.



— Sou de uma época em que você tinha que escolher: ou era atriz ou apresentadora. Não podia ser os dois — diz Fernanda, com 40 anos. — Hoje tantas mulheres apresentam, fazem filme, série... Que bom que estamos aqui para poder vivermos isso e não sermos colocadas em caixinhas.

Vibrador de presente

Fê ou Fepa (dependendo do nível de amizade de quem fala) também é criadora de conteúdo digital das fortes. O próprio “Quem pode, pod” é sinal disso. No YouTube, a entrevista com Ivete Sangalo há duas semanas teve, em cinco dias, 912 mil visualizações. Há cerca de um ano e meio, ela e Giovanna vêm recebendo celebridades num clima descontraído e arrancando intimidades dos entrevistados que costumam viralizar no Instagram e no TikTok. As duas não só ouvem como entregam seus segredos. Recentemente, Fernanda falou sobre um “gozo surpreendente” com um vibrador que ganhou da entrevistada Ingrid Guimarães.

— Muita gente pôde me ver como não conhecia: uma pessoa interessada, interessante, que gosta de ouvir um bom papo. Tem a espontaneidade de ser engraçada, mas também dura, ter boas opiniões, polemizar de vez em quando. Sem dúvida, “Na piscina” existe por conta também do sucesso do “Quem pode, pod” e de eles (o canal) terem me visto ali dessa forma — reflete.

O ator Samuel de Assis, um dos convidados da piscina, não passa incólume pelo sucesso do videocast, que ele define como um “desbravador de gente”.

— Tem vários debates em podcasts da vida, mas esse tem alegria e vida muito latentes na forma de descobrir pessoas — diz o ator.

Videocast no auditório

E o GNT gostou tanto da dupla que Fê e Gio irão comandar um novo programa de auditório no canal: “Quem não pode se sacode”, com estreia prevista para abril.

As marcas também a enxergam dessa forma. Dá para ver no feed e nos Stories dela, onde pipocam os famosos “publis” dos influenciadores. E ela não nega que é a presença digital que a tem sustentado:

— Durante o ano, o que me alimentou veio muito mais do celular do que dos trabalhos fora dele.

À espera da filha Pilar, da relação com o empresário Victor Sampaio, Fernanda comemora o fato de passar pela primeira gravidez aos 40 anos, mais consciente, menos ansiosa para exercer a maternidade, mas não menos cobrada para chegar a esse ponto.

— A mulher não tem um segundo de paz. Se está solteira, quando vai namorar? Se está namorando, quando vai se casar? Se casa ou fica noiva, como no meu caso, quando vai ter filho? — diz, quase na metade da gestação. — É exaustivo, porque eu sempre escuto o outro, mas faço o que penso ser certo. Sou mais conselheira do que peço conselhos. As pessoas acham que me exponho, têm uma sensação de serem minhas amigas ou têm vontade de ser. Isso por causa do meu jeito, mas sou muito discreta. Não tenho necessidade de atenção.

